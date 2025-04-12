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天文台：赤鱲角錄得每小時70公里強陣風　料強陣風繼續襲港 (17:22)

【17:22更新】下午5時05分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風。天文台預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【16:30】天文台表示，一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸，與其相關的驟雨及狂風雷暴會在未來數小時影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【12:07】天文台發出特別天氣提示，位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。本港現時吹和緩至清勁的偏南風，隨着冷鋒橫過沿岸地區，本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。這個強度的東北季候風在四月較為罕見。市民特別是進行高空工作或戶外活動的人士，請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。

【10:15】早上10時，天文台錄得氣溫26.7°C，相對濕度82%。天文台發布特別天氣提示，位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在今日（12日）下午至黃昏影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。受冷鋒隨後的東北季候風影響，屆時本港北風將會增強，離岸及高地間中達烈風程度，氣溫會顯著下降至明早（13日）最低約17°C。

本港今日多雲，間中有驟雨，最高氣溫27°C。初時沿岸有薄霧，吹和緩至清勁偏南風。下午至黃昏部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，晚上驟雨逐漸減少，氣溫顯著下降至最低約18°C。

展望明日上清涼，初時風勢頗大，日間部分時間有陽光。隨後一兩日風勢緩和，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。（天文台）

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