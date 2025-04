關稅戰｜特朗普笑稱友人股市獲利25億美元　民主黨質疑暫緩關稅涉內幕交易促查 (17:49)

特朗普的通訊顧問及特別助理Margo Martin在社交平台X發片,可見特朗普周三在白宮橢圓形辦公室接見NASCAR賽車手時,笑稱在場的好友兼投資人Charles Schwab及NASCAR班主Roger Penske在股市波動中賺大錢。特朗普指着Charles稱「他一天賺了25億美元(約195億港元)」,之後指着Roger稱「他就賺了9億美元(約69.8億港元),很不錯」。

而在當天美股開市前,特朗普於社交平台留言稱「現在是入市的絕佳時機!」4小時後,他突然宣布將大部分國家的對等關稅暫緩90天,股市隨即在短時間內大升7%,收市升9%。

外界質疑特朗普暫緩關稅的背後,是否涉及操控市場甚至內幕交易,是否有他的親友從中獲利。民主黨參議員謝安達(Adam Schiff)與Ruben Gallego周四(10日)聯合去信白宮幕僚長懷爾斯及貿易代表格里爾,要求調查有否涉及操控市場或內幕交易。(美聯社/霍士新聞/獨立報)

“This is Charles Schwab…it’s not just a company, it’s actually an individual!” President @realDonaldTrump 🤣🤣 pic.twitter.com/uOHJF8VD4v— Margo Martin (@MargoMartin47) April 9, 2025