關稅戰｜特朗普笑稱友人股市獲利25億美元　民主黨質疑暫緩關稅涉內幕交易促查 (17:49)

特朗普的通訊顧問及特別助理Margo Martin在社交平台X發片，可見特朗普周三在白宮橢圓形辦公室接見NASCAR賽車手時，笑稱在場的好友兼投資人Charles Schwab及NASCAR班主Roger Penske在股市波動中賺大錢。特朗普指着Charles稱「他一天賺了25億美元（約195億港元）」，之後指着Roger稱「他就賺了9億美元（約69.8億港元），很不錯」。

而在當天美股開市前，特朗普於社交平台留言稱「現在是入市的絕佳時機！」4小時後，他突然宣布將大部分國家的對等關稅暫緩90天，股市隨即在短時間內大升7%，收市升9%。

外界質疑特朗普暫緩關稅的背後，是否涉及操控市場甚至內幕交易，是否有他的親友從中獲利。民主黨參議員謝安達（Adam Schiff）與Ruben Gallego周四（10日）聯合去信白宮幕僚長懷爾斯及貿易代表格里爾，要求調查有否涉及操控市場或內幕交易。（美聯社／霍士新聞／獨立報）