關稅戰｜紐時：關稅戰鞏固企業與華合作　企業不變應萬變：留在中國是所有人的策略 (16:55)

報道指出，2018年中美首輪貿易戰中，企業為了避開美國對華加徵的關稅，以及減少供應鏈中斷等問題，一度將在華生產線轉移至亞洲其他國家，包括越南、印度等。但美國如今對全球頒布「對等關稅」，這些亞洲國家失去避稅優勢，消除了企業將生產線由中國轉移至這些國家的誘因，亦鞏固企業延續與中國的長期合作關係。

美企：中國製造業遠勝美國

美國竹纖維牀上用品製造商MOSO Pillow創辦人Travis Luther表示：「留在中國，讓中國業務繼續運作，是目前所有人的策略。」他不認同特朗普「關稅有助製造業回流美國」的觀點，指出由於美國工廠在生產能力和速度都難與中國匹敵，儘管關稅戰削弱中國的低成本生產優勢，但企業仍然寧願選擇中國成熟先進的製造設備及流程，與中國伙伴合作減低成本或開發新產品來應對關稅。

報道續指，有製造商認為，美國「關稅遊戲規則日日變，感覺除了按兵不動就別無選擇」，而且更換供應商或從中國轉移供應鏈到其他國家，是極艱難、昂貴及費時的過程，故此在政府政策明確前，相信與華合作的企業不會輕舉妄動。（紐約時報）