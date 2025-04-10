明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

關稅戰｜紐時：關稅戰鞏固企業與華合作　企業不變應萬變：留在中國是所有人的策略 (16:55)

美國總統特朗普的關稅戰不斷升級，周三（9日）宣布對中國貨的關稅升至125%，同時宣布暫緩多國「對等關稅」90天【相關報道】，將關稅矛頭指向中國。不過《紐約時報》周三報道稱，特朗普的關稅政策似乎出現了反效果，由於他對亞洲多國加徵關稅，加上關稅政策反覆，難以預測下一步行動，反而令企業更覺得中國是「安全港」，打算「以不變應萬變」，延續與中國商業伙伴的長期合作關係。

報道指出，2018年中美首輪貿易戰中，企業為了避開美國對華加徵的關稅，以及減少供應鏈中斷等問題，一度將在華生產線轉移至亞洲其他國家，包括越南、印度等。但美國如今對全球頒布「對等關稅」，這些亞洲國家失去避稅優勢，消除了企業將生產線由中國轉移至這些國家的誘因，亦鞏固企業延續與中國的長期合作關係。

美企：中國製造業遠勝美國

美國竹纖維牀上用品製造商MOSO Pillow創辦人Travis Luther表示：「留在中國，讓中國業務繼續運作，是目前所有人的策略。」他不認同特朗普「關稅有助製造業回流美國」的觀點，指出由於美國工廠在生產能力和速度都難與中國匹敵，儘管關稅戰削弱中國的低成本生產優勢，但企業仍然寧願選擇中國成熟先進的製造設備及流程，與中國伙伴合作減低成本或開發新產品來應對關稅。

報道續指，有製造商認為，美國「關稅遊戲規則日日變，感覺除了按兵不動就別無選擇」，而且更換供應商或從中國轉移供應鏈到其他國家，是極艱難、昂貴及費時的過程，故此在政府政策明確前，相信與華合作的企業不會輕舉妄動。（紐約時報）

相關字詞﹕關稅戰 對等關稅 美國 特朗普 中國 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞