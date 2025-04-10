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關稅戰新消息（4月10日） (22:28)

美國公布「對等關稅」措施，引發關稅戰，本文重點整理4月10日關稅戰的新消息。

●美國即時把中國貨品關稅提升至125%，理由是「中國對世界市場缺乏尊重」，同時宣布「最少部分國家會有90天的關稅暫緩期」。【華徵84%關稅 美再加至125% 中方再向世貿起訴 刊白皮書籲平等對話

●特朗普：習近平是聰明人 相信中美最終有很好貿易協議【報道

●美國有線新聞網絡（CNN）引述三名知情人士報道，財長貝森特向特朗普匯報美國政府債券在近日被大幅拋售後，特朗普對其「對等關稅」的態度出現逆轉。【報道

●中國中午啟動對美加徵84%關稅【報道

●回應是否與美談判　商務部：談，大門敞開　打，奉陪到底【報道

●美對華徵125%關稅　中國外交部：冒天下之大不韙　與世界作對【報道

●國家電影局：遵循市場規律  適度減少美國影片進口數量【報道

●「給談判一個機會」 歐盟暫緩對美反制措施90天【報道

●商務部長王文濤與歐盟討論應對美「對等關稅」【報道

●恒指收市升417點 成交跌穿4000億 北水轉流出40億 1個月最多【報道

●恒指高開545點 科指升3.9%【報道

●道指升2962點　升幅5年最大【報道

相關字詞﹕關稅戰 對等關稅 編輯推介

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