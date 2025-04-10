韓劇《苦盡柑來遇見你》5大取景地　定情油菜花田、濟州島金寧海水浴場遊地質步道 (11:00)

韓劇《苦盡柑來遇見你》近期在影視串流平台Netflix熱播，飾演男女主角的朴寶劍與IU更憑此劇有份角逐有韓國「金球獎」之稱的第61屆百想藝術大獎視帝、視后。劇集以濟州島為背景，劇中油菜花田、海邊石路等場景亦成劇迷焦點，韓國觀光公社分享其中5個拍攝取景地資料，遊韓國時可考慮前往。【相關報道：《苦盡柑來》朴寶劍IU爭視帝后 百想藝術大獎公布提名 《哈爾濱》《戀愛大都會》角逐最佳電影】
1. 大麥國度鶴苑農場
官方海報背景、女主角愛純和男主角寬植互表心意的油菜花田取景地，是韓國少見的大型觀光農場，春季可看到韓國最大的青麥田，秋季則可看到蕎麥花海。
地址：全北特別自治道高敞郡孔音面鶴苑農場街158-6
2. 金寧海水浴場
濟州島金寧海水浴場是劇中經常出現的海邊石路場景、海女們上岸取景地。海灘地形特殊，由沙粒在巨大寬闊的熔岩長時間累積而成，該處亦是地質步道，是韓國聯合國教科文組織世界地質公園範圍。
地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑舊左海岸路237
3. 陜川映像主題公園
年輕的愛純和寬植逃到釜山的場景、二人的女兒金明長大後打工的戲院的取景地。園內設計以1920年代至1980年代的背景為主，是多部韓劇及電影的拍攝地。
地址：慶尚南道陝川郡龍洲面陝川湖水路757
4. 雲門寺
歷史相當悠久的寺院，是愛純跟着奶奶到寺廟跪拜108次的取景地。
地址：慶尚北道清道郡雲門面雲門寺街264
5. 佳室聖堂
金明結婚場景的聖堂外部拍攝地。
地址：慶尚北道漆谷郡倭館邑佳室1街1
網站：http://www.gasil.kr/02_05_map.html
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