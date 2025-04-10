韓劇《苦盡柑來遇見你》5大取景地　定情油菜花田、濟州島金寧海水浴場遊地質步道 (11:00)

1. 大麥國度鶴苑農場

官方海報背景、女主角愛純和男主角寬植互表心意的油菜花田取景地，是韓國少見的大型觀光農場，春季可看到韓國最大的青麥田，秋季則可看到蕎麥花海。

地址：全北特別自治道高敞郡孔音面鶴苑農場街158-6

網站：http://www.borinara.co.kr

2. 金寧海水浴場

濟州島金寧海水浴場是劇中經常出現的海邊石路場景、海女們上岸取景地。海灘地形特殊，由沙粒在巨大寬闊的熔岩長時間累積而成，該處亦是地質步道，是韓國聯合國教科文組織世界地質公園範圍。

地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑舊左海岸路237

網站：http://www.visitjeju.net/

3. 陜川映像主題公園

年輕的愛純和寬植逃到釜山的場景、二人的女兒金明長大後打工的戲院的取景地。園內設計以1920年代至1980年代的背景為主，是多部韓劇及電影的拍攝地。

地址：慶尚南道陝川郡龍洲面陝川湖水路757

4. 雲門寺

歷史相當悠久的寺院，是愛純跟着奶奶到寺廟跪拜108次的取景地。

地址：慶尚北道清道郡雲門面雲門寺街264

網站：http://www.unmunsa.or.kr

5. 佳室聖堂

金明結婚場景的聖堂外部拍攝地。

地址：慶尚北道漆谷郡倭館邑佳室1街1

網站：http://www.gasil.kr/02_05_map.html

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（韓國觀光公社）