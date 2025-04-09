關稅戰新消息（4月9日） (23:47)

美國公布「對等關稅」措施，引發關稅戰，本文重點整理4月9日關稅戰的新消息。
●中國公布，自4月10日12時01分起，原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。【報道】
●歐盟委員會表示，成員國批准就美國特朗普政府關稅政策的首輪反制措施，向總值約210億歐元美國進口貨物加徵25%關稅，以回應特朗普上月宣布對進口鋼鋁加徵25%關稅。【報道】
●美國白宮確認，對中國貨物的新徵關稅稅率增至104%（即聲稱涉芬太尼問題的20%，加「對等關稅」34%，再加特朗普額外加碼50%）。【白宮稱104%關稅率今實施 華：反制正當之舉 奉陪到底】
●美國對中國加徵104%關稅，美國白宮發言人萊維特周二（8日）稱，總統特朗普相信中方希望達成協議。【白宮：特朗普相信中方希望達成協議】
●內地發表《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，闡釋中方對中美經貿關係相關問題的政策立場，闡明單邊主義、保護主義對中美雙邊經貿關係的損害，展示中國堅定維護國家利益。【報道】
●美國白宮宣布，對內地及香港小額包裹關稅由30%增至90%，下月生效。【白宮：內地及香港小額包裹關稅由30%增至90%】
●環時前總編輯胡錫進指出，相信中國的報復措施已經在路上，中國對此已經做了明確警告，中美貿易戰將進一步升級。【胡錫進：中美貿易戰將升級 「看一看誰能笑到最後」】
●央視旗下新媒體專欄「玉淵譚天」發文表示，美國關稅已讓全球出離憤怒，中國人不惹事也不怕事，奉陪到底。【央視「玉淵譚天」：美國關稅讓全球憤怒 中國人不怕事奉陪到底】
●特朗普：中國正操縱匯率 以抵消關稅影響【報道】
●特朗普：藥品關稅很快就會宣布【報道】
●行會成員、立法會商界議員林健鋒批評美國是「大石砸死蟹」，港商感到非常憤怒及無奈。現時不少企業面對貨品出不到，即使製造完但收不到錢，大大影響現金流，與美國做生意的商家是真正步入寒冬。【林健鋒：美國徵稅如同「大石砸死蟹」 部分企業已到危急存亡之秋】
●中華廠商會：美徵收104%關稅後料企業暫停接美國單【報道】
●國家發改委主任鄭柵潔周二（8日）邀請5家內地民企開座談會，涉及外貿、光伏等多個受關稅戰嚴重影響領域，聽取穩外貿、穩就業的意見及建議。另外，彭博指商務部約談快時尚電商巨頭Shein（希音）等企業，要求勿為了規避關稅而將供應鏈向境外轉移，以避免製造業供應鏈外流。【發改委會5民企應對關稅戰 穩外貿穩就業 美媒：華約談Shein等阻製造業外流】
●以色列總理內塔尼亞胡成為首名與美國總統特朗普當面討論關稅問題的外國政府領袖，結果「空手而回」。【特歡迎洽談拒暫緩 以總理「打頭陣」無功返】