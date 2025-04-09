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2025大阪世博｜2025大阪世博冷知識　世博源自工業革命　首屆英國舉行 (08:47)

2025大阪世博進入倒數階段，為何會有世博？首屆世博是在何時舉行？臨近4月13日大阪世博開幕，本文整理有關世博的冷知識。相關報道：短片：大阪世博開幕倒數試營運

●第一屆世博在何時、哪裏舉行？

第一屆世界博覽會於1851年5月1日至1851年10月11日在英國倫敦舉行，由英國維多利亞女王的丈夫阿爾拔親王，以及爵士Henry Cole構思。二人受到1844年法國工業博覽會啟發，決定籌辦一場規模更大、讓所有國家參加的國際展覽，向公眾展示新技術，並展示英國設計與製造的實力。首屆世博舉行時正值工業革命全盛時期，提供了展示工業和技術領域進步的機會，共有25國參加。

●為何要舉辦世博？

自從首屆世博在倫敦舉行後，舉辦博覽會的概念迅速在全球流行。1928年，由各國政府合作的國際展覽局（BIE）成立，負責監督所有非商業性、舉辦時間超過三周的國際展覽，目前主要監督4類型的博覽會：世博、專項博覽會、國際園藝博覽會，以及米蘭三年展。

其中，世博一般環繞一個主題進行策劃，基於人類及社會的期望，提升人類在科學、技術、經濟及社會的知識。

●日本是否首次舉辦世博？

不是，今次是日本第二次舉辦世博，對上一次是1970年在大阪舉行，主題是「人類進步與和諧（Progress and Harmony for Mankind）。

●2025大阪世博吉祥物「脈脈」是什麼生物？由誰設計？

「脈脈」（日文：ミャクミャク）由細胞和水合為一體產生，紅色部分是細胞，藍色部分可以像流水一樣改變形狀。「脈脈」為了尋找想成為的自己，改變成各種形式，模仿人類的姿態，成為現在的樣子。

「脈脈」由50多歲的設計師及繪本作家山下浩平創作，後來主辦方公開為吉祥物徵名，有兩人竟同樣提交了「脈脈」這個名字，最後二人一同獲獎。

●下屆世博在哪裏舉行？

下一屆2030年世博主辦國是沙特阿拉伯，舉行地點為首都利雅德，主題為「變革時代：攜手共創遠見明天」（The Era of Change：Together for a Foresighted Tomorrow）。

2025大阪世博Factsheet

日期：2025年4月13日至10月13日

地點：大阪人工島夢洲

主題：為我們的生活設計未來社會（Designing Future Society for Our Lives）

吉祥物：脈脈（Myaku-Myaku）

2025大阪世博網址：expo2025.or.jp

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