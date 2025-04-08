復活節好去處｜短片：香港國際試食節4月18日開鑼　$1盒鯪魚球、$10紅酒、榴槤買一送一 (19:54)

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於4月18日起一連5日在灣仔會展舉行，有3000個食品品牌參加，雲集國際特色食材、食品及手信，當中不少均可試食。展會亦設有不同優惠，包括$1一盒鯪魚球（重250克、約17至18粒，售完即止）、$10一支紅酒和榴槤買一送一等。近期新上榜米芝蓮必比登推介的食店「泰排檔」亦有參展，入場巿民可一嘗其招牌菜泰式木瓜鹹蛋沙律。
場內亦設三大特色美食專區：「星級環球美食殿堂」邀請星級廚師現場獻技；「飲嘢文創市集」網羅各地特色手工咖啡及精品茶飲；人氣品牌「Sho-Chan」及「Baby Shark」限定商店，推出限定美食及精品。適逢復活節假期，場內亦有歌舞表演、超大型彈彈牀及親子遊戲專區等。
香港國際試食節暨優質食品博覽2025
日期及時間：
4月18至21日：早上10時至晚上8時
4月22日：早上10時至下午6時
（閉館前30分鐘停止售票/換領入場券）
地點：香港會議展覽中心展覽廳3B-D
入場門票：$10（持長者咭、殘疾人士證或身高1米以下小童免費入場）
*4月22日公眾免費入場
購票方法：即場售票，設現金、八達通、信用卡支付；網上預售門票
詳情：t.ly/6lHSr