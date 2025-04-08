復活節好去處｜短片：香港國際試食節4月18日開鑼　$1盒鯪魚球、$10紅酒、榴槤買一送一 (19:54)

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於4月18日起一連5日在灣仔會展舉行，有3000個食品品牌參加，雲集國際特色食材、食品及手信，當中不少均可試食。展會亦設有不同優惠，包括$1一盒鯪魚球（重250克、約17至18粒，售完即止）、$10一支紅酒和榴槤買一送一等。近期新上榜米芝蓮必比登推介的食店「泰排檔」亦有參展，入場巿民可一嘗其招牌菜泰式木瓜鹹蛋沙律。