2025大阪世博｜大阪世博7大沉浸式體驗推介　高達館體驗未來太空生活【多圖】 (11:19)

7大沉浸式體驗特色展館推介

● null²展館【網址】

由區塊鏈和AI（人工智能）驅動的鏡子，為每名參觀者創造一個獨特的數碼替身。透過互動式鏡子，參觀者的身體將被掃描並數碼化，令他們以新方式與自己的虛擬分身互動。

● 未來生活 館（Future of Life Pavilion）【網址】

由日本機械人工程師、有「現代機械人之父」之稱的石黑浩主理。 參觀者可體驗創建一個2075年小鎮。

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● 大阪健康館（Osaka Healthcare Pavilion）【網址】

內有7個區域，其中「重生體驗路線」讓參觀者創造25年後的虛擬化身；「魔物獵人橋」（Monster Hunter Bridge）以360度環迴聲音及景象、會震動的地板及AR裝置，讓參觀者沉浸在Monster Hunter的世界。

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●高達下一個未來館（Gundam Next Future Pavilion） 【網址】

參觀者彷彿置身於動畫《高達》的世界，沉浸式體驗《高達》中的未來太空生活，亦可體驗乘坐模擬「太空電梯」。館外更展出一個高17米的高達機械人像，供粉絲打卡。

●Earth Mart特色展館（Earth Mart Signature Pavilion）【網址】

．以「生命的循環」為主題，探討環境挑戰和飢餓問題。

．參觀者可在虛擬超市購物及體驗新的烹飪方法。

．展方精選25種日本食材和創新烹飪，展示日本豐富的飲食文化和智慧。

●氣體館（Gas Pavilion）【網址】

參觀者可透過AR和VR體驗節能的重要。

●住友館（Sumitomo Pavilion）【網址】

．在「未知森林」內有沉浸式體驗，參觀者手持燈籠探索森林，籠罩在神秘霧氣中，邂逅各種「生命的故事」。霧氣是來自Panasonic公司的Silky Fine Mist技術，將直徑約6毫米的超細水粒釋放到空氣中，形成自然柔和的霧氣。

．參觀者可參加種植小樹苗，並可獲紀念品，報名及詳情按此。

國家展館

●日本館【網址】

．展館採用圓形結構，象徵生命的循環，主要由木板建成，而木板主要由交叉層壓木材製成，當世博結束後，可輕鬆拆卸並重用。

．展館化身「沼氣工廠」，由微生物將世博園區的垃圾分解，並轉化為沼氣，藉此讓遊客了解「循環」概念，啟發他們為可持續社會作出貢獻。

．除日本館外，日本另有3個國內展館，包括「婦女展館」、「關西館」及 大阪健康館 。

●中國館【網址】​

．展館外形設計靈感源自中國古代竹簡，狀似展開的書卷，象徵知識與文化的傳承。

．透過人工智能等技術呈現中國豐富的歷史文化和傳統藝術、以及中國在綠色科技、可再生能源和環保技術的最新進展，強調科技在推動可持續發展的作用。​

．設有互動展區，讓參觀者成為綠色永續未來的「建設者」，透過掃描專用卡上的二維碼，在展館共同描繪綠色可持續的未來社會。

●沙特阿拉伯展館【網址】

展館設計靈感源自沙特傳統建築，參觀者透過展館的設計、光線、聲音設置等了解沙特阿拉伯文化。沙特阿拉伯首都利雅得將主辦下一屆2030年世博。

●北歐館【網址】

由丹麥、瑞典、挪威、冰島及芬蘭合作建成。 展館由展覽區、餐廳及花園屋頂組成，另有會議空間及商務中心 。