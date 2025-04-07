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Coldplay演唱會周二起啟德體育園舉行　交通資訊一覽 (14:00)

英國樂隊Coldplay周二（8日）起在啟德體育園舉行4場演唱會，入場觀賞宜事先留意交通資訊，尤其散場時觀眾人數多，政府呼籲在欣賞完Coldplay演出後應盡量乘搭鐵路離場。部分公共交通機構亦因Coldplay演唱會作出特別安排。

港鐵

港鐵會加密屯馬線和東鐵線班次，並安排空車候命。

特別巴士

宋皇臺道上落客區有9條路線到港九新界各地。

．港島

SP10路線：往銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11路線：往太古、筲箕灣、小西灣

．九龍

SP1路線：往觀塘、將軍澳（坑口）

SP2路線：往旺角

．新界

SP3路線：往葵涌、荃灣、青衣

SP5A路線：往屯門

SP6路線：往元朗、天水圍

SP7路線：往大埔、粉嶺、上水

SP9路線：往將軍澳（日出康城）

多項安排方便過境旅客

港鐵——旅客可經大圍站接駁東鐵線往羅湖過境，最後一班列車晚上10時59分由宋皇臺站及11時01分由啟德站開出。錯過尾班車往羅湖的旅客可到上水站轉乘276B或N73線巴士往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴返回深圳；

特別巴士——今次新增兩條特別巴士路線，SP12往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，讓旅客轉乘皇巴返回深圳；另一條A25S往港珠澳大橋香港口岸或機場，便利他們轉乘金巴返回澳門或珠海，或經機場離港；

過境巴士——由體育園公司安排，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。須預先購票，散場後現場不設售票。旅客可在啟德主場館2樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。票務詳情向【永東直巴】或【中旅巴士】了解。

散場時可以留意【離場易】網站和運輸署「香港出行易」的最新消息。

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