吉卜力AI圖．法律Q&A｜吉卜力AI圖掀熱潮　港律師稱不涉侵權　風格想法不受版權保護 (15:54)

●吉卜力AI改圖是否涉及侵權？

以人工智能生成吉卜力風格圖像，基本上不涉及侵犯版權，因為藝術家畫作的風格（style）及想法（idea）不受版權保護，版權保護的是文藝作品的表達（expression）。

根據香港甚至世界主流版權法律原則，如果其他畫家以「吉卜力」風格畫畫，除非直接抄襲宮崎駿動畫角色或風景等，一般而言不涉及侵犯版權；而按常理，以人工智能生成產出「吉卜力」風格的圖像，同樣不涉及侵犯版權。

●商家用人工智能生成出「吉卜力」風格圖像並印製宣傳單張，是否侵權？

近日坊間有商人用人工智能生成的「吉卜力」風格圖像印製宣傳單張，陳柏豪認為若按上述邏輯的話，這種做法不算侵權，除非相關圖像直接抄襲了宮崎駿作品本身的角色或背景。

●法律層面上，創作者有什麼方法進一步保障自己及其作品，以抗衡AI熱潮？

任何作品一旦上傳到互聯網，就有可能被AI程式讀取並「學習」，過程可能涉及直接複製相關圖像，從而涉及侵權。他稱，雖然理論上可以在自己的圖像作品加上水印，列明嚴禁任何形式抄襲，以及禁止AI程式使用及「學習」與複製，以保留向AI程式公司以及其他以AI生成同樣風格的人的追究權利；然而實際上，基於AI程式的運作頗為複雜，要蒐集AI程式直接複製相關圖像的證據，相信有難度。

AI生成吉卜力的熱潮，已經引起保護作者法律權益的討論，公眾在愉快使用AI免費生成大量圖像的同時，同時亦引起原創者的權益不受保障的問題，更嚴重的後果可能是不再有人類原創者。

陳柏豪說，估計保護創作者權益的團體，以及各國政府將會就AI程式及版權問題進一步立法及規管，在允許AI帶來便利的同時，或將規範其「學習」方式，以及限制AI程式「學習」時可能侵犯版權的行為。

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