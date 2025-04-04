YouTuber Speed訪港環遊港九新界　鵝頸橋打小人、落街場鬥波、搭電車港鐵　粉絲追蹤圍觀 (18:57)

Speed今早近10時起開始在其YouTube頻道「IShowSpeed」直播，身穿港隊7號球衣的他先在銅鑼灣時代廣場附近下車，到鵝頸橋體驗「打小人」。他作為球星C朗粉絲，在銅鑼灣見到印有C朗廣告的電車時，更一度跑出馬路追車。

Speed之後到海洋公園，觀看熊貓、海豹，又餵企鵝、搭纜車，再轉到黃竹坑的球場，與民眾踢足球及打籃球。他隨後又快閃太平山頂，再轉到北角飲凍檸茶、食菠蘿包，並到上環文武廟求籤上香。

接着Speed經過西環時，看見一輛印有C朗廣告的電車，隨即登上，沿途他與車外民眾揮手，下車後入了上環站乘搭港鐵，搭完港鐵又乘車轉到金山郊野公園，還到了廟街一嘗牛雜，以及到上海街吃蛇羹，再到尖沙嘴海旁與李小龍雕像合照，並登船遊覽維港，晚上近7時在灣仔上岸，可謂環遊港九新界。直播到晚上約7時結束。

現年20歲的Speed原名為Darren Watkins Jr.，來自美國俄亥俄州辛辛那堤，以直播日常生活及打機時誇張搞笑反應聞名，但亦曾多次捲入性騷擾、厭女及種族歧視等醜聞風波。2016年，當時年僅11歲的他開始在YouTube上載他玩電腦遊戲Fortnite及NBA 2K的影片，開啟YouTuber之路。2019年開始直播主生涯，2021年6月達到百萬訂閱。截至4月4日，他在TikTok上擁有逾4120萬名粉絲，YouTube頻道逾3800萬訂閱。他來港前曾到訪中國多個城市，包括重慶、成都、北京及上海等。