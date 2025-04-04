尹錫悅被罷免失前總統待遇　養老金、司機、醫療等 (16:00)

根據《關於前任總統禮遇的法律》，正常卸任後的總統享受多項禮遇，包括領取相當於在職時期年薪95%的養老金；獲總統紀念項目補貼；3名秘書和1名私人司機；得到交通、通信和辦公樓等支援；他自己和家人醫療服務等。前任總統去世時可被安葬於國立顯忠院，但遭彈劾罷免時則無法享受相應待遇。

至於首爾龍山總統府大樓前象徵韓國國家元首的「藍色鳳凰旗」在當地時間上午11時40分，即尹錫悅罷免後約20分鐘被降下。尹錫悅肖像亦隨即被撤下。韓軍指揮官室、會議室等處懸掛的尹錫悅肖像紛紛被撤下。

國防部《部隊管理訓令》規定，若總統肖像受損或因任期結束需要更換時，應由相關部隊首長負責進行粉碎或焚毁處理。國防部相關人士表示，將按照訓令處理總統肖像，已下達了相關公文。

韓聯社據悉，尹錫悅本人在漢南洞官邸觀看宣判過程。尹錫悅將接受涉嫌帶頭發動內亂案的刑事審判。過程中尹錫悅將以前任總統身分享受警衛服務，但警衛水準低於現任總統。根據相關法律，尹錫悅夫婦可享受最長10年的警衛服務。（韓聯社）

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