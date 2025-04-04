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尹錫悅掀「戒嚴之亂」被罷免　回顧政治生涯4個月終結之路 (11:26)

韓國總統尹錫悅去年12月3日突然頒布緊急戒嚴令，韓國政局陷入動盪，至今早（4日）尹錫悅彈劾案獲通過裁決，即時被罷免總統職務。由尹錫悅頒布戒嚴，到國會通過彈劾、尹錫悅被帶走，至今年3月獲釋，再到今天被罷免，本文回顧這4個月尹錫悅政治生涯終結之路。

2024年12月3日

尹錫悅晚上發表電視講話，宣布緊急戒嚴。反對派共同民主黨急召議員回國會，開會尋求推翻戒嚴令。大批民眾在國會外示威抗議。戒嚴部隊欲進入議事堂，與議員、工作人員等爆衝突。韓總統頒戒嚴 國會即晚解除 45年來首頒令 禁示威集會政治活動

2024年12月4日

凌晨1時許，在場190名議員全票通過要求解除戒嚴令，議長宣布戒嚴無效。至凌晨約4時半，尹錫悅宣布解除戒嚴，戒嚴部隊離開國會大樓。在野政黨隨後啟動彈劾尹錫悅程序。韓總統遭彈劾 尹錫悅施政受阻發難 錯判形勢引火燒身

2024年12月7日

尹錫悅發表全國講話，為頒布戒嚴向國民道歉，惟未宣布辭職。國會對尹錫悅彈劾案進行首次表決，但彈劾案未獲通過。數以十萬計的示威者在韓國國會外集會，要求罷免尹錫悅。在野黨稱每周再來 尹錫悅表決前鞠躬道歉 執政黨：等於承諾辭職

2024年12月14日

國會第二次就尹錫悅彈劾案表決，在12名執政黨議員倒戈下，彈劾案獲得通過，尹錫悅暫停總統職務，由總理暫代。尹錫悅彈劾案在國會表決通過　民眾狂喜

2025年1月3日

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）首次到總統官邸，執行尹錫悅逮捕令，遭總統警衛處拒入。雙方對峙數小時後，公調處叫停行動。

2025年1月15日

公調處今日再度執行逮捕令。尹錫悅稱，為防止流血事態而決定接受公調處調查，惟並非承認行動合法性。尹錫悅已被韓國公調處逮捕尹錫悅：為防發生流血事件決定受查 非承認公調處行動合法

2025年1月26日

韓國檢察緊急戒嚴特別調查本部宣布，正式起訴尹錫悅涉嫌領導內亂，令尹錫悅成為韓國憲政史首名被起訴及面對刑事審訊的現任總統。韓起訴尹錫悅內亂罪 在任總統首例

2025年2月25日

尹錫悅彈劾案庭審11場辯論在憲法法院結束。尹錫悅仍態度強硬，稱去年宣布戒嚴時國家正面臨「生存危機」。他向國民致歉，但表示戒嚴是為了國家和人民的利益。尹錫悅彈劾案庭審結束

2025年3月7日

首爾中央地方法院批准尹錫悅提出的撤銷拘留申請，他可在非羈押情況下繼續受審。執政黨國民力量和總統室歡迎法院決定，最大在野黨共同民主黨則提出抗議。尹錫悅准釋放續受審 法院批撤拘留申請 在野黨抗議促上訴

2025年3月8日

尹錫悅從首爾看守所獲釋，返回官邸，是尹錫悅自1月15日起被高級公職人員犯罪調查處逮捕後，事隔52日獲釋。韓檢方棄上訴  尹錫悅從看守所獲釋

2025年4月4日

韓國憲法法院就尹錫悅彈劾案宣判，8名法官一致贊成彈劾案，尹錫悅即時被罷免總統職務。尹錫悅彈劾通過　尹錫悅被罷免總統【短片】尹錫悅致歉：未能符合國民期待深感遺憾

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