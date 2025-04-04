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清明節氣2025｜清明防肝火盛　中醫茶飲湯水養肝健脾解鬱：玫瑰花浮小麥生薏米茶、靈芝湯、蘿蔔鯽魚湯【附食譜】 (09:16)

今日（4月4日）是清明，註冊中醫師陳宇琪表示，中醫角度春天屬木，肝亦屬木，順應時節，清明注重補肝養肝。肝主情緒，而春天天氣陰晴不定，容易令抑鬱或焦慮情緒發作，陳宇琪建議大家要作息定時、早睡早起、注意氣溫變化帶備外套，最好多行山，吸收陽光鍛煉心肺功能。為防肝火太盛，飲食方面宜多吃鮮嫩蔬菜（如薺菜、菠菜、露筍、芹菜等）。肝火太盛會削弱脾胃功能，養肝之餘宜注意健脾胃。陳宇琪提供3款茶飲或湯水（玫瑰花浮小麥生薏米茶、靈芝湯及蘿蔔鯽魚豆腐湯），有助養肝健脾。

玫瑰花浮小麥生薏米茶（2-3人分量）

材料：玫瑰花6朵、浮小麥10克、生薏米20克、清水1.5公升

製法：先將浮小麥和生薏米洗淨浸泡30分鐘，然後加入1.5升清水，大火煲20分鐘後熄火，加入玫瑰花焗10分鐘，即可飲用。

功效：浮小麥味甘性涼，有益氣、養心、除煩作用。生薏米性微寒，功效為利水滲濕、清熱。玫瑰花有行氣解鬱作用。此茶飲適合春天感虛煩困倦，睡眠欠佳人士服用。

飲用注意：婦女經期忌服。

靈芝養肝湯（2-3人分量）

材料：靈芝片15克、雲苓20克、淮山30克、雞骨草30克、陳皮1角、蜜棗3粒、豬腱300克、清水12碗

製法：豬腱汆水洗淨備用。將材料浸洗約30分鐘，加生薑2片，用清水12碗文火煲2小時，之後加鹽調味即可。

功效：雞骨草味甘性涼，歸肝胃經，清熱利濕，疏肝止痛。蜜棗味甘性平，歸脾胃經，潤肺化痰，養肝健脾。雲苓味甘淡性平，歸心脾腎經，滲濕利水，健脾和胃，寧心安神。淮山味甘性平，歸脾肺腎經，益氣養陰，補脾肺腎。靈芝片味甘性平，歸腎肝心肺經，養心安神，補益氣血，有助補益肝腎，常飲用可增強抵抗力。

飲用注意：體質屬虛寒、手足冰冷者、懷孕，或正值經期婦女忌服。

白蘿蔔鯽魚豆腐湯（2-3人分量）

材料：白蘿蔔1條、芡實30克、鯽魚1至2條、豆腐300克、生薑數片、芫荽一小把、鹽和油適量、清水1.5公升

製法：先把芡實放在清水裏清洗浸泡30分鐘。豆腐切塊。鯽魚去鰓及內臟，刮鱗洗淨，用適量的鹽先醃下。白蘿蔔削皮，切條。熱鍋放油，先放薑片爆香（助去魚腥味），後放鯽魚煎至兩面金黃，加入適量水及芡實，大火煮開後轉小火慢熬，熬至湯呈奶白色，倒入白蘿蔔及豆腐煮30分鐘，最後撒上切段的芫荽，用鹽調味即可。

功效：白蘿蔔煮熟後味甘性平，入脾、胃、肺、大腸經，清熱生津、下氣寬中、開胃健脾；含有「蘿蔔硫素」良好抗氧化劑，能增强身體免疫力。鯽魚利水化濕，如果脾胃偏於虛寒或寒濕較重的話，可多加些薑片或加入胡椒。芡實味甘性平．健脾益腎。

飲用注意：脾胃虛寒，平日常手足冰冷，食寒涼食品後易腹瀉人士不宜食用。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

文：葉志瀛

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