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任天堂Switch 2｜6月5日發售賣$3450　預售、新機資訊一文睇 (16:24)

日本遊戲機公司任天堂（Nintendo）全新「Nintendo Switch 2」將於6月5日發售，售價為3450元，功能及設計均與初代的Nintendo Switch有所不同，本文整合Nintendo Switch 2的發售及新機資訊，供讀者參考。

Switch 2發售資訊

  • 淨主機建議售價︰$3450
  • 主機連Mario Kart World遊戲建議售價︰$3750
  • 發售日期：6月5日
  • 預售方式：以購買名額分配活動的形式接受登記，要登記本次活動，所持Nintendo Account須滿足兩個條件，包括Nintendo Switch Online的累計加入期間為1年或以上，登記本次活動時亦正處於加入期間；帳號內有Nintendo Switch軟體的遊玩紀錄。詳情4月10日在My Nintendo Store另行公布。

Switch 2新機資訊

熒幕

  • 尺寸：由6.2吋變大至7.9吋，厚度不變
  • 像素：1920x1080，約是Switch的兩倍
  • 影像輸出：最大4K 60fps，FHD及QHD支援120fps，亦改用HDR技術的顯示器

「C鍵」遊戲聊天

  • 遊戲時一按「C鍵」即與連線朋友進行語音聊天
  • 把Nintendo Switch 2攝影機（另售）等USB攝影機連接至主機，就能在遊玩時與朋友互相分享表情
  • 主機內建咪高峰，具降噪功能

手掣「Joy-Con 2」

  • 手掣「Joy-Con 2」和主機的連接改用磁吸式設計，較原先穩固，亦可以輕鬆一按取出
  • 按鈕變大且更易按壓
  • 將「Joy-Con 2」安裝至主機一側朝下滑動，就可以如滑鼠般操作，用來遊玩需要瞬間瞄準的遊戲

主機設計

  • 後方支架調整角度更廣
  • 除了原本的USB Type-C插孔外，Switch 2主機頂部加設另一個USB Type-C插孔，方便連接相機或在桌上模式遊玩時充電
  • Switch 2配備新底座，支援4K高清輸出和HDR輸出
  • 主機儲存記憶體容量提升至256GB，是原有的8倍

任天堂官網：bit.ly/3RxcEXq

Nintendo Switch 2官方介紹影片

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