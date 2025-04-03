清明節墳場交通封路安排一覽【附查閱跨境交通情況連結】 (19:30)

清明節掃墓，本港各區墳場實施特別安排，部分地區將封路，本文整合各區掃墓點交通及封路安排。另外，運輸署預料周五（4日）前往內地及澳門的陸路出境較繁忙，下周日（6日）為入境高峰期，建議市民及早規劃行程，預留充裕交通時間，文末附有查閱跨境口岸及港珠澳大橋實時情況的連結。
將軍澳華人永遠墳場
高超道通往墳場的路段將於4月4日及4月6日清晨5時30分至晚上8時實施全面封路。交通安排可瀏覽運輸署公告。
和合石墳場
4月4日、5日、6日、12日、13日、18日至21日上午6時至下午5時，和合石墳場內所有通路暫時封閉。交通安排可瀏覽運輸署公告。
屯門曾咀
4月4日、5日、6日、12日及13日上午7時至晚上7時，介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的稔灣路路段將封閉。交通安排可瀏覽運輸署網站。
柴灣墳場
前往柴灣華人永遠墳場部分路段4月4日、5日、6日、12日及13日上午7時至下午5時封閉。交通安排可瀏覽運輸署公告。
鑽石山墳場及火葬場
4月4日、5日、6日、12日及13日上午7時至晚上6時，介乎鑽石山殯儀館與中電變電站之間路段、毗連鑽石山殯儀館通往思親堂路段，及慈雲山道以東的一段毓華街及毓學里將封閉。交通安排可瀏覽運輸署公告。
荃灣華人永遠墳場及火葬場
4月4日及6日近荃灣華人永遠墳場的部分路段暫時封閉，禁止車輛駛入。特別交通安排可瀏覽運輸署公告。
香港仔華人墳場
貝璐道及由石排灣道通往香港仔華人墳場的支路，4月4日、5日、6日、12日、13日、18日至21日的指定時段內禁止車輛駛入。詳情可瀏覽運輸署公告。
大圍寶福紀念館、富山火葬場及沙田寶福山
4月4日、5日、6日、12日及13日有部分路段封閉，詳情可瀏覽運輸署網站。
長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場
4月4日、5日、6日、12日及13日上午7時至晚上7時，永明街連接聖辣法厄爾天主教墳場路段禁止車輛駛入。交通安排可瀏覽運輸署公告。
沙嶺
即日至4月20日每日上午6時至下午6時，由羅湖站通往羅湖道的邊境禁區將臨時開放予公眾前往掃墓。交通安排可瀏覽運輸署公告。
大嶼山東涌道18號塋葬區
東涌道介乎石門甲道與嶼南道的一段封閉道路，4月4日至6日的上午6時至晚上6時將臨時開放。特別巴士路線詳情可瀏覽運輸署網站。
查閱跨境交通情況
1. 下載入境處App查閱陸路邊境管制站估計輪候過關狀況：bit.ly/3E7k5BB
2. 下載「香港出行易」App查閱港珠澳大橋香港口岸出入境客車通關廣場交通快拍：bit.ly/3RtQJjN
3. 「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸車輛實時通關情況
4. 「港珠澳大橋統一信息發布平台」微信公眾號查看大橋珠海口岸車輛出入境高峰時段預測