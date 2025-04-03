清明節墳場交通封路安排一覽【附查閱跨境交通情況連結】 (19:30)

清明節掃墓，本港各區墳場實施特別安排，部分地區將封路，本文整合各區掃墓點交通及封路安排。另外，運輸署預料周五（4日）前往內地及澳門的陸路出境較繁忙，下周日（6日）為入境高峰期，建議市民及早規劃行程，預留充裕交通時間，文末附有查閱跨境口岸及港珠澳大橋實時情況的連結。