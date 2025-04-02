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壽司郎三貫祭$12起　大家樂午市限時$39焗飯　美心MX晚市菜飯餐$58起｜著數情報 (17:49)

壽司郎、大家樂、美心MX有新優惠，本文整理如下：

壽司郎──三貫祭$12起

壽司郎即日（2日）起推出七款「三貫盛」，顧客可以一碟食盡三款壽司，價錢由$12起，叫齊七款「三貫盛」只需$151。七款「三貫盛」包括吞拿魚三味（黑鮪中吞・藍鰭赤身・藍鰭吞拿魚蓉）、肉肉肉三味（牛腹胸肉・壽喜燒牛排・雪花和牛）、天然魚三味（宗八鰈魚・拖羅鰹魚・沙甸魚）等。[壽司郎facebook相關資訊]

大家樂午市優惠──11am-12pm限時$39松露忌廉焗雞皇飯

即日起至2025年4月14日（周一至五，公眾假期除外）期間，大家樂早上11時至中午12時提供$39松露忌廉焗雞皇飯。[大家樂facebook相關資訊]

大家樂午市、茶市、晚市優惠──燒味飯送可樂

即日起至2025年4月14日，在午市、茶市、晚市惠顧燒味一哥系列，即送「可口可樂12安士」一杯。[大家樂facebook相關資訊]

燒味一哥系列包括：

  • 燒味肉燥飯
  • 溫泉蛋燒味肉燥飯
  • 四寶飯
  • 燒味單／雙拼飯
  • 臘腸／潤腸雙拼飯

美心晚市優惠──三杯雞、紅燒元蹄、椒鹽上海豬扒菜飯餐$58起

即日起，三杯雞、紅燒元蹄、椒鹽上海豬扒飯餐$58起，套餐包一碗菜飯及老火湯，用手機點餐有95折。[美心MX facebook相關資訊]

註：資訊以餐廳最新公布為準

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