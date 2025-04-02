「吉卜力」AI圖成熱潮　ChatGPT用戶量大增 (10:36)

路透社報道，這股風潮使社交平台被吉卜力畫風的AI生成圖像淹沒。據市場分析公司Similarweb的數據，ChatGPT每周活躍用戶數量今年首度突破1.5億大關。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）周二（1日）在社交平台X發文提到：「我們在過去一小時內新增了100萬用戶。」相關報道：全球瘋狂生成吉卜力改圖 OpenAI CEO籲用戶冷靜:「現在情況太瘋狂！」

市場分析機構SensorTower的數據顯示，在OpenAI釋出GPT-4o模型的重大更新，增強先進的影像生成功能後，ChatGPT活躍用戶、應用程式（App）內訂閱收入和App下載量在上周創下歷史新高。SensorTower表示，ChatGPT全球App下載量和每周活躍用戶數比前一周分別增長11%和5%，應用程式內訂閱收入也增長6%。

日本動畫大師宮崎駿有份創立吉卜力工作室，宮崎駿早年對AI生成圖像的態度也被重提。宮崎駿昔日在看到AI生成的早期草圖後說：「我非常厭惡這項技術。我絕不希望把這項技術融入到我的作品中。」（路透社）