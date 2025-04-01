海港城Chiikawa｜短片：Chiikawa香港限定店率先看　與600隻Chiikawa公仔牆打卡 (20:16)

海港城Chiikawa｜憑「即日整理券」入場

Chiikawa限定店入場費用全免，店方在每日指定時段內派發「即日整理券」，可在當日指定時間入場，數量有限，派完即止，詳情可參考官方網站。（現時網上購票平台KKDay登記領取預約券入場【連結】已全部額滿）

「CHIIKAWA首間香港官方期間限定店」+祈願園林

日期： 2025年4月2日至27日

時間： 上午11時至晚上9時（限定店最後進場時間為晚上8時30分，祈願園林祈願卡最後換領時間為晚上8時45分）

地點： 海港城海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭（祈願園林）