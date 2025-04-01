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海港城Chiikawa｜短片：Chiikawa香港限定店率先看　與600隻Chiikawa公仔牆打卡 (20:16)

海港城Chiikawa限定店　600公仔牆打卡（拍攝：卓朗為　剪接：陳凱雯）

Chiikawa首間香港官方期間限定店周三（4月2日）起至4月27日在尖沙嘴海港城開幕，不但可以在逾600隻Chiikawa毛絨公仔組成的「公仔展示牆」、長12米的「角色合照牆」以及「Chiikawa祈願園林」打卡，凡於店內消費滿300元，即可兌換Chiikawa幸福祈願卡一張，在祈願卡上寫下心聲和願望，掛在祈願園林樹上許願。明報電子平台組今日（4月1日）率先帶讀者一覽Chiikawa限定店。

海港城Chiikawa｜憑「即日整理券」入場

Chiikawa限定店入場費用全免，店方在每日指定時段內派發「即日整理券」，可在當日指定時間入場，數量有限，派完即止，詳情可參考官方網站。（現時網上購票平台KKDay登記領取預約券入場【連結】已全部額滿）

「CHIIKAWA首間香港官方期間限定店」+祈願園林

日期： 2025年4月2日至27日

時間： 上午11時至晚上9時（限定店最後進場時間為晚上8時30分，祈願園林祈願卡最後換領時間為晚上8時45分）

地點： 海港城海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭（祈願園林）

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