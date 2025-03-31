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金秀賢淚曬記者會鞠躬致歉　金秀賢講話重點一覽 (19:58)

韓星金秀賢3月31日在律師陪同下召開記者會，其間聲淚俱下鞠躬致歉。韓國YouTube頻道「橫豎研究所」3月10日爆出金秀賢2015年與當時15歲、現已離世的女星金賽綸交往，戀情持續6年，風波持續發酵。金秀賢所屬事務所GoldMedalist於3月14日發布立場文件，承認金秀賢與金賽綸的戀情，但強調兩人是在金賽綸成年後的2019年夏天開始交往，後於2020年秋天分手[相關報道]。

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●金秀賢記者會講話重點一覽

·金秀賢致歉稱，「因為我一人，太多人受到了痛苦」，又說「因為我，故人（金賽綸）似乎也無法得到安息，想到這一點就令我十分痛惜」。

·金秀賢表示：「我和故人在《淚之女王》播出4年前大約交往了1年，我否認了這項事實，對於我當時做出的選擇，我認為批評也是理所當然。」韓劇《淚之女王》播出期間，金賽綸在社交平台公開兩人親密貼臉合照，引發戀情傳聞，金秀賢當時否認，然而金賽綸去世後，金秀賢才改變說法。

·金秀賢補充：「《淚之女王》播出時，我身為主演需要承擔很多責任。如果那時候承認幾年前交往過的戀情，會有什麼影響呢？與我一起演戲的演員、現場熬夜的所有工作人員、把一切都賭在作品上的製作公司，還有公司同僚要怎麼辦？每當『人類金秀賢』和『明星金秀賢』的選擇產生衝突時，我總是以『明星金秀賢』做出選擇。」

·金秀賢稱：「我並沒有在故人未成年時與她交往，而且說她因為我的冷漠而做出了極端選擇，這也不屬實。還有人說，我的經紀公司向故人施壓，逼迫她償還債務，導致她走上絕路，這也不是事實」。金秀賢說到自己因為今次事件被外界指摘為「殺人者」時，情緒激動，一度說不出話來。

·金秀賢說：「除去演員這個身分，我們和其他戀人一樣，只是普通的情侶。我們曾懷着美好的感情相愛，隨着時間流逝分手了。分手之後，我們幾乎沒有再聯繫」。

·金秀賢提及：「聽說代表故人家屬的YouTube頻道上傳了一段影片，內容是她最後一家經紀公司的代表稱，酒駕事件發生時，她因為我陷入痛苦。但據我所知，那時她已經與其他人交往。因此在那種情況下，我更是不知道該如何與她聯繫。我們已經有各自的生活了，我不知道該對她說些什麼。」

·金秀賢強調：「我願意承認自己犯的錯誤，但是不能承認自己沒有做過的事情。遺屬主張的錄音證詞，都是事件被曝光後重新錄製的，遺屬公開的聊天紀錄也是一樣，當中包含太多與事實不符的內容。所謂2016年的照片其實是2019年的照片。」（中央社/韓聯社）

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