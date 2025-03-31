日本政府最新估算　南海海槽大地震恐致29.8萬人死亡｜南海海槽大地震·日本地震預測 (13:20)

日本政府的小組會議今（3月31日）發布最新估算結果，若發生南海海槽大地震，最多可能導致29.8萬人死亡，預料其中約21.5萬人死於海嘯。由於採取了減緩災情的措施，死亡人數比2012年估算減少約一成。撤離人數就由2012年估計950萬增至最新1230萬人，約相等於日本一成人口。(日本地震/南海海槽大地震/地震/日本地震預測)
倘南海海槽大地震 經濟損失料達270萬億日圓
報告中預測，日本其中31個都道府縣的764個市鎮，會遇到日本地震強度中至少6級的震動或高達3米的海嘯。經濟損失料達270萬億日圓（約14萬億港元），比上次預測的214萬億日圓（約11.1萬億港元）有所增加。
不過即使最新估算的死亡人數減少，但減幅未達2014年所訂、期望將死亡人數減少約八成的目標，反映疏散措施及基礎建設仍需改善。
知多啲：什麼是南海海槽？
據香港天文台，南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，它屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下。板塊邊界的移動速度不平均，導致移動較慢的部分出現滑移虧損。在板塊的相對運動下，應力會在這些移動較慢的地殼上積聚，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，積聚的能量便會在短時間內釋放，導致地殼發生震動，即地震。