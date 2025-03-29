直擊東京櫻花開花實況　東京多個賞櫻熱點一覽【短片】 (19:12)

近日東京氣溫回暖如初夏一般，日間最高氣溫達至24至27℃，促使染井吉野櫻花蕾逐漸綻放，距離盛開不遠了！記者於3月24至27日期間，實地走訪東京多個賞櫻熱點，包括台東區立隅田公園、目黑川（目黑區）、江戶櫻街、八重洲櫻街、柴又、多摩川（二子玉川附近）、神田川等地，僅開花約兩至三成，至28日或達五成，尚未到達最佳觀賞時機。

新宿御苑種植逾900棵櫻花樹

如本身計劃在3月底前往東京的話，染井吉野或許未能滿足賞花期待。不過，在一些種植多種櫻花品種的地點，整體賞櫻期便可以更長。新宿御苑是其中之一，園內種植超過900棵櫻花樹，大寒櫻、垂枝櫻、小彼岸櫻及東海櫻等品種已全面盛放，染井吉野亦開始綻放。現場遊人如鯽，尤其偏粉紅色的櫻花特別受歡迎。建議清晨前往，避開人潮，並要緊記切勿觸碰樹枝，以免破壞花木。而每日新宿御苑官方Instagram會更新櫻花狀况，方便旅客掌握最新資訊。

都立汐入公園逛「櫻花街」

另一個值得造訪的賞櫻地點是毗鄰隅田川的都立汐入公園，距離JR南千住車站約12分鐘步程。這裏以陽光櫻和大寒櫻為主，花色偏桃紅，較染井吉野更早開花。記者於3月26日到訪時，陽光櫻和大寒櫻已進入盛放期，形成一條浪漫的「櫻花街」，吸引不少本地及海外遊客前來打卡，現場更有外國遊客特地穿上和服，並找來專業攝影師拍攝。與新宿御苑相比，這裏櫻花較少，不過勝在人流也相對較少，容易影得到靚相。而六義園內的垂枝櫻亦已盛開，不論日間或晚間亮燈活動（宜預先購票）一樣人氣不絕。

若想避開人潮，尋覓隱世賞櫻景點，位於東京全日空洲際酒店「櫻坂」是個不錯選擇。這條隱敝的賞櫻小徑，距離溜池山王地鐵站13號出口步行約1分鐘。記者於現場所見，櫻花已綻放約七成，步行約5分鐘至赤坂一丁目陸橋，可以俯瞰兩旁白色櫻花樹枝交疊，宛如形成一條櫻花隧道，美得令人屏息。由於這區遊客稀少，氛圍寧靜，適合靜靜地賞花。不過，需注意天橋上人車共行，拍攝時務必注意安全；而神田川遊步道（西早稻田地區或高田馬場地區）及吞川綠道亦是拍攝「櫻花隧道」的熱點。

這星期，記者在東京巿內漫遊，明顯感受到東京櫻花季正逐步進入佳境，然而，3月29日氣溫將驟降10℃，寒冷天氣將持續至4月2日，或會減緩開花速度。屆時櫻花狀況又可能有變，請密切留意「櫻花導航」最新公告。

新宿御苑

簡介：逾百年歷史的大型公園，現有約900多棵櫻花樹，品種包括染井吉野、伊豆吉野、大寒櫻、山櫻、垂枝櫻等

入場費：500日圓（約26港元）

地址：東京都新宿區內藤町11

Instagam：shinjukugyoen_info

註：3月29、30日及4月5、6日需預約，預約網址：https://shinjukugyoen.hp.peraichi.com/jp

台東區立隅田公園

簡介：沿隅田川興建的公園，現有約600多棵櫻花樹，以染井吉野為主

入場費：免費

地址：東京都台東區淺草7-1及其他

註：即日至4月6日舉行隅田公園櫻花祭，晚上6:30至9:00設亮燈活動。而隅田公園對面正舉行墨堤櫻花祭，晚上亦同樣有亮燈活動

都立汐入公園

簡介：毗連隅田川的公園，種有大寒櫻、陽光櫻、染井吉野等

入場費：免費

地址：荒川區南千住8丁目

查詢：www.tokyo-park.or.jp

六本木櫻坂

地址：東京都港区赤坂1-11（其中一個起/終點）

八重洲櫻花街

簡介：位於距離JR東京站八重洲北口約3分鐘路程的街道，種植了約百棵染井吉野

地址：中央區日本橋2-3-4

江戶前櫻花街

簡介：街道兩旁為石造的歷史建築，充滿懷舊色彩，街道兩旁種植約80棵櫻花

地址：東京都中央區日本橋本町1-5、本石町1-3

註：即日起至4月6日舉行「SAKURA FES NIHONBASHI 2025」活動，屆時位於三井住友銀行與日本橋三越本店之間的江戶前櫻花街，將亮起紅色燈光

目黑川

簡介：目黑川全長8公里，位於目黑區約4公里長的河流兩旁種植約800棵染井吉野櫻

地址：東京都目黑區上目黑1-24（中目黑櫻花節2025年舉行地點）

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櫻花導航

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