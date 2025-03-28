Chiikawa首間官方限定店海港城4月2日揭幕　600隻Chiikawa公仔打卡牆　可預約或現場取券入場【附預約連結】 (12:44)

Chiikawa（吉伊卡哇）是日本人氣動畫，尖沙嘴海港城將於下月開設Chiikawa首間香港官方期間限定店，店內特設三大打卡位，其中最吸睛是逾2米高、由超過600隻Chiikawa毛絨公仔組成的「公仔展示牆」，還有長12米的「角色合照牆」和「祈願園林」，粉絲們可與喜愛的角色近距離合照。
限定店入場費用全免。即日起可透過網上購票平台KKDay登記領取預約券入場【預約連結】，惟今日開放的首周（4月2日至7日）進場名額現已預約爆滿。其後逢星期二中午12時起開放預約未來7天後的名額。下一輪開放領預約券時間為4月1日中午12時，屆時可預約4月8日至14日的名額。
限定店現場亦可領取「即日整理券」入場，分別於每日的早上10時、下午2時和5時派發特定時段入場的「即日整理券」。4歲以上人士需持券入場。
「CHIIKAWA首間香港官方期間限定店」
日期： 2025年4月2日至27日
時間： 上午11時至晚上9時（最後進場時間為晚上8時30分）
地點： 海港城海運大廈展覽大堂
祈願園林裝置
日期： 2025年4月2日至27日
時間： 上午11時至晚上9時（祈願卡最後換領時間為晚上8時45分）
地點： 海港城海運大廈地下中庭
活動詳情請參考官方網頁。