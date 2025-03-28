Chiikawa首間官方限定店海港城4月2日揭幕　600隻Chiikawa公仔打卡牆　可預約或現場取券入場【附預約連結】 (12:44)

限定店入場費用全免。即日起可透過網上購票平台KKDay登記領取預約券入場【預約連結】，惟今日開放的首周（4月2日至7日）進場名額現已預約爆滿。其後逢星期二中午12時起開放預約未來7天後的名額。下一輪開放領預約券時間為4月1日中午12時，屆時可預約4月8日至14日的名額。

限定店現場亦可領取「即日整理券」入場，分別於每日的早上10時、下午2時和5時派發特定時段入場的「即日整理券」。4歲以上人士需持券入場。

「CHIIKAWA首間香港官方期間限定店」

日期： 2025年4月2日至27日

時間： 上午11時至晚上9時（最後進場時間為晚上8時30分）

地點： 海港城海運大廈展覽大堂

祈願園林裝置

日期： 2025年4月2日至27日

時間： 上午11時至晚上9時（祈願卡最後換領時間為晚上8時45分）

地點： 海港城海運大廈地下中庭

活動詳情請參考官方網頁。