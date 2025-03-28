天文台：今晚顯著轉涼　料周末期間市區低至15°C (12:00)

【08:44】早上8時30分，天文台錄得氣溫25.1°C，相對濕度90%。

現時位於華南北部的一道冷鋒會在今日（28日）移近華南沿岸。本港今日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，下午稍後局部地區亦可能有雷暴。隨着冷鋒今晚橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29°C顯著下降至周六（29日）約17°C，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。

一股偏南氣流正影響廣東沿岸，本港今早有霧，橫瀾島的能見度降至500米以下。本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時有霧，日間短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏南風，下午稍後局部地區可能有雷暴，今晚轉吹和緩至清勁東北風，氣溫下降至午夜最低約21°C。

展望周末至下周初早晚清涼，市區最低氣溫在16°C左右，新界再低兩三度。（天文台）