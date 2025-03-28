天文台：今晚顯著轉涼　料周末期間市區低至15°C (12:00)

【11:56】天文台發出特別天氣提示，現時位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒會在今日黃昏至晚間橫過珠江口一帶。本港今日有幾陣驟雨，稍後局部地區可能有雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，今晚天氣顯著轉涼，周末期間有幾陣雨，市區最低氣溫在15、16°C左右，新界再低兩三度。
【08:44】早上8時30分，天文台錄得氣溫25.1°C，相對濕度90%。
現時位於華南北部的一道冷鋒會在今日（28日）移近華南沿岸。本港今日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，下午稍後局部地區亦可能有雷暴。隨着冷鋒今晚橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29°C顯著下降至周六（29日）約17°C，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。
一股偏南氣流正影響廣東沿岸，本港今早有霧，橫瀾島的能見度降至500米以下。本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時有霧，日間短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏南風，下午稍後局部地區可能有雷暴，今晚轉吹和緩至清勁東北風，氣溫下降至午夜最低約21°C。
展望周末至下周初早晚清涼，市區最低氣溫在16°C左右，新界再低兩三度。（天文台）