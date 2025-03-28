七人欖球賽開鑼　一文睇七欖入場須知、啟德體育園交通【附七欖門票Apps下載連結】 (10:47)

如何兌換七欖門票？

入場人士需預先在智能手機上下載中國香港欖球總會票務應用程式（HKCR Ticketing App）【iOS及Android下載連結】，註冊後可兌換門票。若電話故障、電池耗盡，或需要協助，可前往啟德主場館售票處尋求協助。

七欖入場門票使用須知

請勿截圖或列印，入場人士只能使用應用程式內的電子門票入場。門票上的二維碼（QR Code）會在活動當天早上出現。南看台超級通行證持有者仍需持有一般門票進場。

向親友轉傳門票

入場人士可在比賽前向親友轉傳門票，只需在應用程式中按「傳送（Transfer）」，選擇相應門票，然後輸入他們的電話號碼即可。

七欖入場入口

一般門票：F閘

南看台：B閘

場內飲食

入場人士禁止攜帶水瓶、食物及酒精及其他飲料，由於啟德體育園推行無現金支付，主辦方提醒入場人士入場前先增值八達通，或帶上信用卡。

服飾須知

入場人士切勿穿軍裝或模仿軍人的服裝。

違禁品

入場人士禁止攜帶任何能發出噪音的樂器、自拍棍或遙控設備。

交通

港鐵：啟德站或宋皇臺站D出口步行10分鐘【前往方法】

九巴：6條特別線在散場後約15分鐘由位於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出，前往中環、銅鑼灣、觀塘、將軍澳、青衣、天水圍、屯門和上水等地。【詳情】

城巴：逾20條路線可前往啟德，離場加開5條特別路線，前往旺角、尖沙嘴、日出康城、中環及小西灣。【詳情】

的士：的士落客區設於啟德主場館承啟道旁的士站（靠近H閘）。的士上落客區位於宋皇臺路的士上落客區。

警方為配合體育園啟用而推出利用人工智能實時分析數據的網上平台「離場易」，提供不同散場路線的實時步行時間、人流密度及即時交通等資訊。

七欖官網：https://hksevens.com/zh/

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