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慢病共治｜「慢病共治計劃」擴至醫管局普通科門診　新增7診所【附診所地址】 (09:03)

「慢性疾病共同治理先導計劃」（「慢病共治計劃」）今日（28日）起，分階段擴展至醫管局轄下指定普通科門診診所。首階段將在7間普通科門診診所試行「慢病共治計劃」：筲箕灣、西營盤、東九龍、牛頭角、南葵涌、北區及天水圍【詳細地址】。此外，「慢病共治計劃」今日起亦增加血脂檢查服務［詳情］。

3月28日起，綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，或持有效醫療費用減免證明書者，可先到「地區康健中心／站」進行初步評估，安排指定診所接受預防篩查，範圍與「慢病共治計劃」一樣。普通科門診診所收到「地區康健中心／站」轉介一個月內，會與參加者聯絡並安排預約，按參加者健康風險安排化驗，訂定健康管理方案，以及提供健康教育和諮詢服務。合資格人士由首次接受服務當日起計1年內，接受預防護理服務時，可獲全數豁免或部分減免費用。第二階段是於6月底前增加另外6間普通科門診診所。

什麼是「慢病共治計劃」？

政府自2023年推出「慢病共治計劃」，年滿45歲並未知是否患有糖尿病或高血壓的香港居民，可以經任何一間「地區康健中心／站」，配對自選家庭醫生接受糖尿病及高血壓篩查。政府會資助篩查及治療部分費用。【「慢病共治計劃」Q&A：可否同時看傷風感冒？能否轉換家庭醫生？】

資料來源：政府新聞處

慢病共治 實用資訊：

增血脂檢查

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相關字詞﹕慢病共治 慢性疾病共同治理先導計劃 普通科門診 長者實用資訊 糖尿病 高血壓 編輯推介 熱門HOTPICK

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