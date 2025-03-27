內地食品新規　禁用「零添加」免誤導　須標示致敏物 (11:34)

禁用「零添加」「不添加」

新版預先包裝食品標籤通則實施後，預先包裝食品不允許再使用「不添加」「零添加」等用語，以免誤導消費者。當局解釋，有食品標示「不添加蔗糖」，惟仍可能含有果糖、果葡糖漿等，絕不等於產品不含糖，但這標示容易引起消費者誤解。

強制食品標示致敏物

為盡可能降低食物過敏發生率，新標準要求強制標示食品中的致敏物質信息，包括使用含麩質的穀物、甲殼類、魚類、蛋類、花生、大豆、乳、堅果，需要在配料表中以加粗、下劃線等強調方式，或在配料表下方通過致敏物質提示語，提示食品中含有的致敏物質。

允用圖形文字說明營養標籤

新版的預先包裝食品營養標籤通則要求，強制標示內容在原來基礎上增加飽和脂肪（酸）和糖兩項，同時增加標示「兒童青少年應避免過量攝入鹽油糖」。新標準還允許企業採用圖形、文字等方式對營養標籤進行補充說明，例如可以使用消費者熟悉的油和鹽替代脂肪和鈉，用「卡」替代「千焦」，也可以使用中國居民膳食指南的資源來宣傳合理膳食和「三減」（減鹽、減油、減糖）。

掃二維碼看食品標籤

為免食品標籤信息看不清，消費者將可用手機掃一掃食品包裝上的二維碼，看到食品數字標籤，例如配料表、儲存條件、營養成分等信息，同時可通過頁面放大、語音識讀、視像講解等多種功能了解食品信息。（新華社）