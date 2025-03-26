內地情侶拍拖半年分手　男方追討270萬元人民幣　稱付出本為維持戀愛或結婚 (12:24)

內地紅星新聞報道，男子在2023年4月通過旅遊認識女方，其後發展成戀人，其間男子通過買禮物、發微信紅包或銀行轉帳等向女方表達愛意，共計花費320萬元；女方曾向男方轉帳約50萬元。兩人在2023年11月分手，男方入稟四川武勝縣人民法院飛龍法庭，要求女方歸還差額的270萬元。

男方聲稱，拍拖期間所涉款額超出正常生活範疇，與其個人經濟能力不符，付出是為了維持戀愛關係，或是以結婚為目的而附條件贈予，現條件未能達成，女方應歸還上述款項。

不過，女方指出，男方曾簽承諾書表示贈予行為屬自願，並提到男方允倘沒履行承諾將會賠200萬元，是次男方的訴求是違反承諾，應作賠償。

經法庭調解，指出男方贈女方大額金額是附條件的贈予行為，以維持戀愛或結婚為目的，現所附條件未達，贈予物應當歸還。法院綜合雙方微信聊天、轉帳備註等，指出其中「1314」、「520」等有特殊含義的金額乃正常支出，屬一般贈予而女方毋須歸還，至於額數較大的則視為附條件的贈予行為，分手後應當歸還。此外，女方所提的承諾書由於不具真實債務關係，視為無效協議。男女雙方終自願達成協議，女方會歸還80萬元。（紅星新聞）