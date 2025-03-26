明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

內地情侶拍拖半年分手　男方追討270萬元人民幣　稱付出本為維持戀愛或結婚 (12:24)

內地有男子在分手後，向女方追討拍拖期間的花費，訴諸法庭要求對方歸還270萬元人民幣（下同）。經調解，男女雙方自願達成協議，女方會歸還80萬元。

內地紅星新聞報道，男子在2023年4月通過旅遊認識女方，其後發展成戀人，其間男子通過買禮物、發微信紅包或銀行轉帳等向女方表達愛意，共計花費320萬元；女方曾向男方轉帳約50萬元。兩人在2023年11月分手，男方入稟四川武勝縣人民法院飛龍法庭，要求女方歸還差額的270萬元。

男方聲稱，拍拖期間所涉款額超出正常生活範疇，與其個人經濟能力不符，付出是為了維持戀愛關係，或是以結婚為目的而附條件贈予，現條件未能達成，女方應歸還上述款項。

不過，女方指出，男方曾簽承諾書表示贈予行為屬自願，並提到男方允倘沒履行承諾將會賠200萬元，是次男方的訴求是違反承諾，應作賠償。

經法庭調解，指出男方贈女方大額金額是附條件的贈予行為，以維持戀愛或結婚為目的，現所附條件未達，贈予物應當歸還。法院綜合雙方微信聊天、轉帳備註等，指出其中「1314」、「520」等有特殊含義的金額乃正常支出，屬一般贈予而女方毋須歸還，至於額數較大的則視為附條件的贈予行為，分手後應當歸還。此外，女方所提的承諾書由於不具真實債務關係，視為無效協議。男女雙方終自願達成協議，女方會歸還80萬元。（紅星新聞）

相關字詞﹕情侶 拍拖 戀人 愛情 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞