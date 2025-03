穿西裝戴帽,相信是全球首富馬斯克近期的形象標誌。領導美國政府效率部(DOGE)的馬斯克周一(24日)出席總統特朗普政府的內閣會議時,戴上一頂有別於以往的鮮紅帽子,帽上印有「特朗普一切都是對的」(Trump was right about everything!)字句,帽側印有「45-47」,代表特朗普兩屆任期,帽後印有「Trump」,再度向特朗普表忠。馬斯克出席內閣會議時,枱上的名牌亦只印有其名字,未有寫上任何職位,有別於會議中其他與會者。