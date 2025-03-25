明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

東京法院下令解散「統一教會」　殺安倍兇手母為信徒　揭教會收巨額捐款掀調查 (20:47)

東京地方法院周二（25日）下令解散原稱「統一教會」的「世界和平統一家庭聯合會」，指截至2009年該組織「違反法令」，收取1500人近190億日圓（約9.8億港元）「捐款」，嚴重損害公共利益」，造成史無前例巨大損失。「統一教會」事件源自2022年7月槍擊前首相安倍晉三的兇手，曾承認原想殺害「統一教會」一名成員，揭發該教會向信徒收取巨額捐款一事。本文完整理事件來龍去脈。

安倍遇刺亡 退役兵自製槍行兇 被捕疑兇仇恨宗教團體 認為安倍有關

安倍晉三中槍不治　終年67歲【多圖．短片】

行刺安倍疑犯：因財絀落實槍擊計劃

1954年成立的「統一教會」，是繼30年前犯下東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教等組織後，第三個被裁定為「違反法令」而遭勒令解散的邪教組織。該組織表示正考慮上訴。【相關報道：東京地鐵沙林毒氣事件30年　日法務大臣憂奧姆真理教餘黨仍活躍　倖存者籲「別只盯着手機」東京地方法院判決時指出，截至2009年，該組織收取1500人合共近190億日圓（約9.8億港元）「捐款」，實屬史無前例，認為「要讓邪教改善現狀十分困難，下令解散也是不可避免」。法院早前亦因該組織該未能回應文部科學省的質詢，下令罰款10萬日圓。

殺安倍疑兇母親迷信「統一教」　料曾捐1億日圓

2022年7月，前首相安倍晉三被槍擊死亡，當時41歲的疑兇山上徹也在審訊中表示，因怨恨其母親迷信「統一教」，作出大筆捐款而散盡家產《讀賣新聞》報道，估計山上母親向統一教捐款達1億日圓。被捕後供稱，原本想殺的是該教會一名成員，但因為行兇困難度較高，加上認為安倍與「統一教」關係密切，故把目標轉向安倍。

世界和平統一家庭聯合會曾開記者會，指山上的母親為該教派信徒，曾參加教會活動，山上本人則不是信徒。該組織又指出，儘管安倍曾在「統一教」有關的活動中發言，但他從未註冊成為教會成員，亦非教會顧問。

至於山上母親捐款導致破產，該組織表示知道山上家面臨經濟困難，至於是否在知情下仍要求高額捐獻，組織則指未有紀錄，只說「目前警方正在調查」。

日政府七度質詢　去年底尋求法院解散組織

文部科學省後來7次行使「質詢權」，要求該組織提交組織運作、資產、收支、捐贈等情況的報告，並對170多名自稱受害者進行採訪。去年10月文部科學省向東京地方法院申請尋求解散該組織。

日本文部科學省去年根據《宗教法人法》向東京地方法院提出解散該組織，指控該組織「長期強迫信徒持續作出經濟及精神上的犧牲」，要求信徒作出巨額捐款，並向他們進行欺詐銷售等。但該組織反駁指捐款是宗教活動的一部分，並非有系統性、惡意性或持續性。（NHK／共同社）

相關字詞﹕統一教會 世界和平統一家庭聯合會 安倍晉三 山上哲也 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞