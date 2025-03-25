東京法院下令解散「統一教會」　殺安倍兇手母為信徒　揭教會收巨額捐款掀調查 (20:47)

安倍遇刺亡 退役兵自製槍行兇 被捕疑兇仇恨宗教團體 認為安倍有關

安倍晉三中槍不治 終年67歲【多圖．短片】

行刺安倍疑犯：因財絀落實槍擊計劃

1954年成立的「統一教會」，是繼30年前犯下東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教等組織後，第三個被裁定為「 違反法令 」而遭勒令解散的邪教組織。該組織表示正考慮上訴。【相關報道：東京地鐵沙林毒氣事件30年 日法務大臣憂奧姆真理教餘黨仍活躍 倖存者籲「別只盯着手機」】 東京地方法院判決時指出，截至2009年，該組織收取1500人合共近190億日圓（約9.8億港元）「捐款」，實屬史無前例，認為「要讓邪教改善現狀十分困難，下令解散也是不可避免」。法院早前亦因該組織 該未能回應文部科學省的質詢， 下令罰款10萬日圓。

殺安倍疑兇母親迷信「統一教」 料曾捐1億日圓

2022年7月，前首相安倍晉三被槍擊死亡，當時41歲的疑兇山上徹也在審訊中表示，因怨恨其母親迷信 「統一教」，作出 大筆捐款而 散盡家產 。 《讀賣新聞》報道，估計山上母親向統一教捐款達1億日圓。 他 被捕後供稱，原本想殺的是該教會一名成員，但因為行兇困難度較高，加上認為安倍與「統一教」關係密切，故把目標轉向安倍。

世界和平統一家庭聯合會曾開記者會，指山上的母親為該教派信徒，曾參加教會活動，山上本人則不是信徒。該組織又指出，儘管安倍曾在「統一教」有關的活動中發言，但他從未註冊成為教會成員，亦非教會顧問。

至於山上母親捐款導致破產，該組織表示知道山上家面臨經濟困難，至於是否在知情下仍要求高額捐獻，組織則指未有紀錄，只說「目前警方正在調查」。

日政府七度質詢 去年底尋求法院解散組織

文部科學省後來7次行使「質詢權」，要求該組織提交組織運作、資產、收支、捐贈等情況的報告，並對170多名自稱受害者進行採訪。去年10月文部科學省向東京地方法院申請尋求解散該組織。