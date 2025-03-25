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黃澤林寫香港網球壇歷史　20歲港網一哥童年代姊上堂愛上網球　赴西班牙訓練曾思鄉 (13:39)

香港網球一哥黃澤林（Coleman）3月25日凌晨出戰邁阿密網球公開賽男單32強，雖以盤數1：2不敵世界排名第89位的澳洲籍球手阿當禾頓（Adam Walton），無緣再晉一級，但20歲的黃澤林已為香港網壇刻下歷史一頁。

黃澤林：我知道香港網球係得㗎

世界排名第182位的黃澤林在今屆ATP千分級的邁阿密公開賽一鳴驚人，首圈直落兩盤淘汰排名較自己高百位的德國籍球手艾特馬亞，日前再於次圈爆大冷以盤數2：1擊退有主場之利、世界排名第14的美國隊「三哥」舒爾頓，成為史上首名在ATP千分級世界巡迴賽殺入32強的香港球手，他更以廣東話喊出「我知道香港網球係得㗎！」

5歲黃澤林替姊上網球課　一試愛上

黃澤林2004年出生，父親黃悅明是小學校長，母親為教師。黃澤林5歲時頂替生病發燒的姊姊出席網球課，一試便愛上網球；8歲起參賽，12歲時成為「南華主席盃」歷來最年輕冠軍，15歲開始參加職業賽。

黃澤林2023年首奪職業生涯男單冠軍

黃澤林於2021年美國公開賽和2022年澳洲公開賽伙拍搭檔贏得青年組男雙冠軍，成為兩項青年男雙大滿貫得主。2023年6月黃澤林在突尼斯職業巡迴賽奪得職業生涯首個男單冠軍，成為香港網壇第一人；同年他代表香港出戰杭州亞運，闖入8強，為香港歷年來亞運網球男單最佳戰績。

黃澤林17歲赴西班牙訓練

黃澤林昔日在港上學前，會特意早起跑步，鍛煉體能。常規訓練外，每周亦會有兩天自行在寓所附近的網球場練習。2021年，時年17歲的黃澤林到西班牙拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）訓練，他說離港的決定很難，因從未試過在返港無期下隻身前往異鄉，曾很掛念家人，也試過情緒崩潰，與家人講電話時難忍脾氣。對於不能親自照顧兒子，父親說既無奈又心酸，幸好對方也能體諒，捱過低潮後亦有成長。

拿度曾授黃澤林要訣：每天努力訓練

黃澤林曾說，網球學校每個人都很勤力，西班牙網球名將拿度亦經常與他交談，給予意見。他憶述拿度曾向他分享成功要訣，便是每天努力訓練，聽從教練指導，付出所有。

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