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《混沌少年時》一鏡到底難度高　15歲男主角初拍劇　閉關兩周記對白 (14:07)

英國劇集《混沌少年時》（Adolescence）近日在Netflix播出，迅即成為全球熱話。除了一鏡到底的拍攝手法掀起話題，飾演13歲男主角Jamie的少年演員Owen Cooper初次演出，一鳴驚人掀熱議。最令大眾印象深刻是第三集Jamie跟心理學家對談近一小時，Owen除了獲讚演技出色，他的驚人記性也讓人讚嘆不已。

閉關兩星期熟讀對白

現實中15歲的Owen受訪時直言，現在仍不敢相信自己竟能記得全部對白。每一集都長近一小時，由於是一鏡過，因此演員必須記着對白、走位和表情等，若中途有錯就要從頭再拍。Owen稱他有兩星期時間熟讀對白，每日躲在房內瘋狂地看劇本。

一鏡到底望日後繼續

Owen與飾演心理學家的Erin Doherty受訪時，不約而同表示用一鏡到底拍攝對演員有好處。Owen表示，希望日後能繼續一鏡到底拍攝，因為若拍攝時有停頓，演員未能一口氣表達所有情緒。Erin也認同，情感累積到一個點就會爆發，演員不用每次都花時間再培養情緒。

望家長反思　勿太早讓子女接觸社交平台

Owen表示，《混沌少年時》中，主角Jamie原是普通男孩，但在網上受騷擾，做出可怕舉動影響一生，亦影響家人。劇集令大眾反思社交媒體及網上欺凌對青少年的影響，Owen以過來人身分呼籲家長不要讓子女太早接觸社交媒體，也要了解子女在社交媒體看什麼，「因為到處都有壞事情發生」。他說：「有些小孩太早使用手機，甚至7歲就用，我自己也是11、12歲才有手機。」（Vogue／Daily Record／Owen Cooper Instagram／Netflix）

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