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短片：來自朝鮮的Oppa　脫北青年加入K-pop男團 (19:05)

來自朝鮮的Oppa　脫北者加入K-pop男團（法新社片段）

韓國K-pop五人男團1Verse近日即將出道，其中成員Hyuk和Seok原來是脫北者，是首次有朝鮮人投身K-pop。這兩名來自朝鮮的「Oppa」（男孩）從脫離朝鮮、成為K-pop練習生，到出道為K-pop偶像，面對如此大的轉變，二人均有深刻感受。

25歲、來自朝鮮咸鏡北道的Hyuk憶述，小時候他的人生就是為了生存，做過各種工作賺錢養家。他13歲時母親成功逃到韓國，着他到韓國團聚，他知道這是逃離苦難及飢餓的機會，便逃到韓國。Hyuk表示，在朝鮮時從未聽過K-pop音樂，「看MV更是奢望」。脫北後，他憑藉唱Rap的才華獲招攬為偶像練習生，最終決定一試。他形容加入男團讓他感受至深，讓他「覺得自己快要成功」。

另一名25歲成員Seok也是在朝鮮長大，但家境比Hyuk好，住在朝韓邊境附近。Seok表示，雖然朝鮮禁止K-pop，但他仍能透過走私者非法購買韓國歌曲，從而接觸K-pop，自小就愛模仿K-pop偶像的髮型和打扮。19歲時Seok脫北到南韓，6年後他已成為K-pop一分子，希望「以歌聲打動他人」。

1Verse其他3名成員分別是美籍華人Kenny、美籍老撾及泰國裔人Nathan和日本人Aito。Aito表示，本來對朝鮮人的印象不太好，但認識Hyuk及Seok後完全改觀。（法新社）

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