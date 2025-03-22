短片：來自朝鮮的Oppa　脫北青年加入K-pop男團 (19:05)

25歲、來自朝鮮咸鏡北道的Hyuk憶述，小時候他的人生就是為了生存，做過各種工作賺錢養家。他13歲時母親成功逃到韓國，着他到韓國團聚，他知道這是逃離苦難及飢餓的機會，便逃到韓國。Hyuk表示，在朝鮮時從未聽過K-pop音樂，「看MV更是奢望」。脫北後，他憑藉唱Rap的才華獲招攬為偶像練習生，最終決定一試。他形容加入男團讓他感受至深，讓他「覺得自己快要成功」。

另一名25歲成員Seok也是在朝鮮長大，但家境比Hyuk好，住在朝韓邊境附近。Seok表示，雖然朝鮮禁止K-pop，但他仍能透過走私者非法購買韓國歌曲，從而接觸K-pop，自小就愛模仿K-pop偶像的髮型和打扮。19歲時Seok脫北到南韓，6年後他已成為K-pop一分子，希望「以歌聲打動他人」。

1Verse其他3名成員分別是美籍華人Kenny、美籍老撾及泰國裔人Nathan和日本人Aito。Aito表示，本來對朝鮮人的印象不太好，但認識Hyuk及Seok後完全改觀。（法新社）