希斯路停電｜國際航班陷混亂　赴英航班須轉飛或折返　待飛旅客滯留 (15:16)

希斯路機場是全球最繁忙機場之一，每年接待逾8000萬人次旅客，每日有約1300班航班升降。大停電導致大量飛往希斯路的航班要轉飛其他地方，包括澳洲航空航班要改飛法國巴黎。美國聯合航空有航班要轉飛愛爾蘭，該公司周五飛往希斯路的全部航班也要取消。多班已起飛的美國航班，更要在途中折返至起飛的機場。

有旅遊專家指出，大量航班未能在預定時間抵達目的地，大大擾亂涉及希斯路機場的複雜航線網絡，很多航班「無機可飛」，各航空公司要緊急調配其他飛機和人手應對。航班追蹤網站FlightRadar24預測，周五有逾千班來往希斯路的航班取消或延誤，旅遊專家估計今次事件有多達14.5萬名旅客受影響。

乘客：登機後才獲悉機場關閉

英國Sky News的洛杉磯分部製作人Sarah Gough稱，其七旬父母登上回倫敦的航班，兩小時後被迫折返。Sarah起初不知父母航班安排，感到非常焦慮，希斯路機場網站亦無法運作，只好不斷在航班追蹤應用程式內查閱航班資訊，直至看到更新安排才安心。

原定返英出席婚禮的Christine亦滯留紐約甘迺迪國際機場。她本已登上英航飛機，準備起飛之際，才獲機長告知由於希斯路關閉而未能起飛，只能留在機艙等待進一步安排。（路透社／天空新聞／CNN）