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ComplexCon亞博開幕　一連三日潮流市集＋演唱會【附購票連結】 (09:12)

國際潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連三日在香港亞洲國際博覽館舉行，匯聚全球流行文化單位，舉辦集潮流、藝術、音樂、美食於一身的超級派對。想體驗全球矚目的潮流文化盛會，可以到Cityline網站購票，門票由$388起。【購票連結】

ComplexCon 2025

地點：亞洲國際博覽館（演唱會：1號展館；潮流市集：3、6、8和10號展館）

日期：3月21日至23日

時間：

3月21日（周五）

12:00　潮流市集優先入場 – VIP門票持有人

14:00　潮流市集優先入場 – T1門票持有人

16:00　潮流市集開放 – 所有星期五門票持有人

19:30　Complex Live! 演唱會開始

21:00　潮流市集關閉

3月22日（周六）

10:00　潮流市集優先入場 – VIP及T1門票持有人

12:00　潮流市集開放 – 所有星期六門票持有人

19:30　Complex Live! 演唱會開始

21:00　潮流市集關閉

3月23日（周日）

10:00　潮流市集優先入場 – VIP及T1門票持有人

12:00　潮流市集開放 – 所有星期日門票持有人

19:30　Complex Live! 演唱會開始

21:00　潮流市集關閉

ComplexCon官網：www.complexconhk.com

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