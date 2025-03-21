ComplexCon亞博開幕　一連三日潮流市集＋演唱會【附購票連結】 (09:12)

國際潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連三日在香港亞洲國際博覽館舉行，匯聚全球流行文化單位，舉辦集潮流、藝術、音樂、美食於一身的超級派對。想體驗全球矚目的潮流文化盛會，可以到Cityline網站購票，門票由$388起。【購票連結】
ComplexCon 2025
地點：亞洲國際博覽館（演唱會：1號展館；潮流市集：3、6、8和10號展館）
日期：3月21日至23日
時間：
3月21日（周五）
12:00 潮流市集優先入場 – VIP門票持有人
14:00 潮流市集優先入場 – T1門票持有人
16:00 潮流市集開放 – 所有星期五門票持有人
19:30 Complex Live! 演唱會開始
21:00 潮流市集關閉
3月22日（周六）
10:00 潮流市集優先入場 – VIP及T1門票持有人
12:00 潮流市集開放 – 所有星期六門票持有人
19:30 Complex Live! 演唱會開始
21:00 潮流市集關閉
3月23日（周日）
10:00 潮流市集優先入場 – VIP及T1門票持有人
12:00 潮流市集開放 – 所有星期日門票持有人
19:30 Complex Live! 演唱會開始
21:00 潮流市集關閉
ComplexCon官網：www.complexconhk.com