戀上手遊角色尋感情寄託　內地玩家︰他的愛很堅定【短片】 (20:31)

對許多玩家而言，這些虛擬伴侶不只是娛樂，更為他們提供情感上的滿足。有內地玩家表示，會將遊戲中的角色當作戀人，因為遊戲角色能每天陪伴左右，除了有情緒寄託，更會提醒女性玩家的生理期時間。該遊戲目前只有男性伴侶角色，法新社報道，玩家比例約有5至10%為男性。

儘管這些遊戲可以免費下載，但玩家會在遊戲內花費大量金錢購買道具，以解鎖額外劇情及與角色的互動內容，玩家們更會在現實集資舉辦活動，例如為遊戲角色辦生日會，及交換自己設計的周邊產品。法新社訪問一名23歲大學生，她稱自己在遊戲及周邊產品上已花費逾7萬元人民幣，「我願意為這種情緒價值付費」。

與手遊角色「墮入愛河」，會否對現實戀情失去興趣？有玩家表示，這些虛擬戀情比現實戀愛更具吸引力，因為遊戲角色只是為自己而存在，沒有負面情緒，亦可以做到絕對忠誠，不會背叛，更形容角色的愛「很堅定」。玩家也可以將自己的秘密與角色傾訴，隨時隨地敞開心扉，成功滿足玩家對戀愛的幻想。

（法新社）