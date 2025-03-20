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電子臨時通行證｜港澳台居民遺失忘帶回鄉證等通行證　一文睇網上申領電子臨時通行證教學 (18:47)

中國出入境管理局今日（20日）宣布，從即日起，港澳台居民若遺失、損毁或忘記攜帶來往內地（大陸）通行證（包括回鄉證），但需要在內地緊急乘坐飛機、火車出行，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（微信、支付寶小程式「移民局12367」或「移民局12367」App），即時申辦電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤出行。明報電子平台組記者實測申領電子臨時通行證過程。

臨時通行證有效期為7天，每個月最多可申請兩次。惟市民留意，臨時通行證僅能用於內地乘坐飛機、火車，不能用於出入境邊防檢查，需有出入境證件辦理出入境手續。由於申請時需輸入回鄉證號碼及有效期限的資料，建議市民可預先拍攝或儲起回鄉證資料，以便一旦遺失或忘了帶回鄉證，仍能申請臨時通行證。另外，輸入的手機號碼不能填寫香港手機，只接受內地11位手機號碼，才能取得驗證碼。

以下是實測透過「移民局12367」微信小程式申請臨時通行證：

1/在微信搜尋「移民局12367」小程式。

2/進入小程式後，點擊「中國公民服務」，再點擊「港澳台居民來往內地（大陸）臨時通行證」。

3/點擊「臨時通行證申領」進入登錄介面，輸入姓名及證件號碼。

4/進入信息補錄頁面，填寫個人資料。其中手機號碼不能填寫香港手機號碼，只接受內地11位手機號碼，才能取得驗證碼。

5/按指示進行臉部識別驗證身分，並拍攝及上載用於臨時通行證顯示的個人照片。惟記者上載個人照片後，一度未能成功認證。至兩小時後再嘗試始成功，取得臨時通行證的二維碼。

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