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東京地鐵沙林毒氣事件30年　日法務大臣憂奧姆真理教餘黨仍活躍　倖存者籲「別只盯着手機」 (11:20)

日本邪教團體奧姆真理教成員於1995年3月20日在東京五列地鐵列車上釋放沙林毒氣，造成14人死亡，數千人受傷，事件今日（20日）踏入30年。日本法務大臣鈴木馨祐警告，奧姆真理教的3個餘黨仍有可能作出無差別大屠殺行為。事件死者之一高橋一正的遺孀受訪時亦稱，擔心日本會再次發生像世界末日般的邪教襲擊事件。另有倖存者希望人們記住這次襲擊，不應只盯着手機，忽略身邊發生的事。

鈴木馨祐表示，對於奧姆真理教衍生組織「阿雷夫」、「光之輪」及「山田集團」近年的活動表示擔憂，指出該些組織隱姓埋名，招募一些對30年前沙林毒氣事件不太認識的年輕人，他稱情報局將繼續進行嚴格監視。

專家警告，雖然奧姆真理教已解散，但2018年被執行死刑的教主麻原彰晃仍受崇拜。該些團體透過社交媒體和通訊應用程式秘密招募年輕信徒，傳播奧姆真理教罪行被歪曲的帖文。

同在2018年被執行死刑、被稱為麻原彰晃「最血腥信徒」的新實智光（Tomomitsu Niimi），其妻Yuki曾加入奧姆真理教，因探監而認識他，後來與收押中的新實智光結婚。她近日接受法新社訪問稱，丈夫死前仍沒有向死者道歉，亦不後悔自己的所作所為，但丈夫死前才意識到麻原彰晃所說的教義是錯誤。當她問丈夫為何在地鐵放毒氣，新實智光只表示麻原彰晃精神有問題。

有倖存者表示，至今仍然有視力問題及會發噩夢，部分甚至害怕接近車站。倖存者之一、建築師Manabu Takeda說，「我非常幸運沒有受到重大傷害」，但希望人們記住這次襲擊，他說現在會「非常清楚周圍的環境」，「你只盯着手機，不關注身邊發生的事，就好嗎？」（法新社/nippon.com）

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