東京地鐵沙林毒氣事件30年　日法務大臣憂奧姆真理教餘黨仍活躍　倖存者籲「別只盯着手機」 (11:20)

鈴木馨祐表示，對於奧姆真理教衍生組織「阿雷夫」、「光之輪」及「山田集團」 近年的活動表示擔憂，指出該些組織隱姓埋名，招募一些對30年前沙林毒氣事件不太認識的年輕人，他稱 情報局將繼續進行嚴格監視。

有 專家警告，雖然奧姆真理教已解散，但2018年被執行死刑的 教主麻原彰晃 仍受崇拜。該些團體透過社交媒體和通訊應用程式秘密招募年輕信徒，傳播奧姆真理教罪行被歪曲的帖文。

同在2018年被執行死刑、被稱為麻原彰晃「最血腥信徒」的新實智光（Tomomitsu Niimi），其妻Yuki曾加入奧姆真理教，因探監而認識他，後來與收押中的新實智光結婚。她近日接受法新社訪問稱，丈夫死前仍沒有向死者道歉，亦不後悔自己的所作所為，但丈夫死前才意識到麻原彰晃所說的教義是錯誤。當她問丈夫為何在地鐵放毒氣，新實智光只表示麻原彰晃精神有問題。