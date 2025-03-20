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春分2025｜春分重祛濕　中醫兩湯水健脾祛濕 (09:13)

2025年春分是今日（3月20日），根據醫院管理局「中醫動」網站資料，春天濕氣重，人體「濕」也會出問題，例如身體困倦乏力、頭身重墜、提不起神、食慾不振、大便不成形等。養生重點就是保持身體「乾爽」，食物可以選擇粉葛、赤小豆、薏米、白朮等。本文整理兩個中醫湯水，有助健脾祛濕

粉葛赤小豆湯

材料︰粉葛1塊、赤小豆50克、扁豆50克、紅蘿蔔1條、豬骨1斤、果皮1塊、蜜棗5粒、水2000-2500毫升

製法︰ 紅蘿蔔洗淨切件，豬骨汆燙，備用。果皮浸軟後刮瓤，赤小豆、扁豆和蜜棗洗淨，備用。粉葛洗淨切件。果皮放入水煲滾後，再加入其餘材料。煲滾後，改用細火煲1.5至2小時。加鹽調味，即成。

功效：有助健脾利尿、清熱止渴。

注意：赤小豆煮得愈爛，愈有助祛濕，較易消化。進食赤小豆後或會出現脹氣，可先用清水浸透赤小豆，煮至全熟，有助減少脹氣現象。

知多啲：赤小豆vs.紅豆 

赤小豆與紅豆外表相似，分辨之法：赤小豆硬而細小，身形微長而色呈赤褐；紅豆體積較大較圓，顏色為鮮紅或微紅。

● 白朮陳皮豬肚湯

材料：白朮30克、陳皮10克、豬肚1個、生薑3片、水約2500毫升

製法：豬肚洗淨後汆水，將全部材料放入煲內，加水煲滾後，轉文火煲1.5小時，將豬肚撈起後切件，再煲煮半小時，調味後即可飲用。

功效：此湯具健脾、益氣、和胃作用，亦可祛濕。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

輕量運動助趕走濕氣

此外，運動也是很好的祛濕方法。輕量運動，微微汗出，既可以帶走身體濕氣，亦可使人精神。

資料來源：明報OL網、春分（中醫動）

春分 實用資訊：

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