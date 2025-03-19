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剴剴案｜台保母涉虐歲半男嬰致死　對摺身體綑綁、燒生殖器、拔指甲打斷牙　10萬人聯署促加刑 (21:28)

台灣發生駭人虐兒命案，一名年僅1歲10個月大的男嬰劉皓剴（剴剴）涉被一對保母姊妹劉彩萱和劉若琳長期凌虐致死，遺體上有多處傷痕，包括指甲被拔、牙齒被打斷，以及生殖器官燒焦。這宗轟動全台的「剴剴案」今午（19日）第四度開庭，台北地方法院延長二人羈押禁見兩個月。法院後大批民眾示威，高呼「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」等口號。

原生家庭破碎轉由疑犯收養　受虐三個月死亡

綜合台媒報道，剴剴於2022年2月出生，生父行蹤不明，母親入獄服刑並與兒福聯盟簽署出養合約，冀轉移生父母的親權，但其後失蹤。儘管剴剴婆婆之後接手照顧剴剴，但由於經濟條件不佳，剴剴婆婆申請棄養，並於2023年9月正式將剴剴轉介兒福聯盟，由疑犯劉姓保母收養。

至2022年9月26日，台北市社會局居托中心首度探訪，表示剴剴「無異樣」。兩個月後，兒福聯盟稱剴剴「牙齒磨光」，由劉姓保母帶往就醫。儘管台北市社會局之後曾突擊探訪，但劉姓保母則以同住家人確診為由延期探訪。最終在同年12月24日，剴剴因呼吸困難送院後死亡，受虐三個月的情況終被揭發。

根據驗屍報告，剴剴全身多處傷痕，頭骨與尾椎受損、牙齒斷裂、指甲被拔除，甚至生殖器官有焦黑傷口。

對摺綑綁身體部位　保母聲稱男嬰「自己跌倒」

新北地檢署起訴書中指出，劉姓保母姊妹不僅將剴剴身體部位對摺綑綁，塞入水桶或擁擠角落雜物旁，更要求剴剴長時間在露台裸體罰企、毆打以及推剴剴撞牆，甚至用爬滿蟑螂的紙杯盛載冰箱廚餘和燒焦食物絞碎餵食剴剴，導致剴剴長期營養不良，身體虛弱，加上感染肺炎，最終離世。

警方於2024年1月羈押保母姊妹，劉姓保母姊妹起初坦承所有控罪，但在第三次開庭時突反口，僅承認綑綁剴剴及打腳底，改稱其他傷勢是剴剴「自己跌倒」造成。

剴剴家人事後亦揭發兒福聯盟的陳姓社工曾三度探訪剴剴，並通報「無異狀」，但長期阻擋親友探訪剴剴，社工被控涉嫌偽造訪談紀錄，隱瞞虐童事實。

全台民憤高漲　至少10萬人聯署促加重虐童致死刑責

劉姓保母被問話時，曾稱「這小孩爸媽沒來巴結我，一看到就想揍」，甚至說「要不是為了錢，根本不想照顧他」。事件引發全台群情激憤，社交平台Threads熱烈討論「剴剴案不能沉」的話題，亦有民眾發起聯署，呼籲修法加重虐童致死的刑責，更有人留言要求「支持虐童唯一判處死刑」。截至今早10時已有近10萬人聯署聲援。（綜合報道）

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