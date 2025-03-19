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滯留太空9個月　兩太空人安全返回地球　一文看對太空人身心影響 (20:23)

美國太空總署（NASA）兩名太空人威爾摩（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），因波音公司「星際客機」太空船故障而滯留國際太空站達9個月，二人乘坐SpaceX的「龍」飛船出發周三（19日）返回地球。資料顯示，逗留在太空最長時間的是已故俄羅斯太空人Valeri Polyakovv，他於1994至1995年在和平號太空站（Mir space station）連續逗留了437天。另外，美國太空人魯比奧（Frank Rubio）則保持在國際太空站（ISS）停留時間最長的紀錄，他於2022年至2023年在ISS上停留了371天。威爾摩和威廉斯原定計劃逗留僅8日，突如其來長時間逗留在太空，對二人的身體會造成什麼影響？【相關報道：波音「星際客機」安全堪憂 兩太空人留太空站8日變8個月

太空人回到地球會有什麼感覺？

曾以首個英國太空人身分執行任務的Tim Peake表示，太空之旅對太空人造成相當不適。太空人回來後或會感噁心、頭暈和眩暈；骨骼及肌肉要適應地球的重力，恢復平衡感，因此抵達地球後緊接的數天是過渡期。

太空人需要多長時間恢復狀態

估計需要兩至三個月才能恢復至最佳狀態。由於二人在太空中無法鍛煉下背部和核心肌肉，需要時間重生肌肉。曾在太空中待了371天的魯比奧表示，當時他回到地球後，首兩、三個月主要是在重新融入生活和恢復身體狀態。由於太空重力較地球小，對人體負擔較少，太空人會容易適應太空，但回到地球的適應時間或會更長，更困難。

長時間留太空，會對太空人身體造成哪些影響？

．心理：魯比奧曾表示，在太空長時間逗留所帶來的心理壓力比他預期大。人類生活在封閉和孤立的空間，以及欠缺社交下，會影響心理健康。匹茲堡大學太空生物醫學中心主任Afshin Beheshti指出，長時間留在太空，會令太空人有壓力、睡眠紊亂、認知能力下降及情緒困擾。威爾摩及威廉斯在國際太空站的記者會上，經常提及想念親人的感受，顯示他們急不及待希望回到親人身邊。

．肌肉：魯比奧稱，當年回地球後，需要重新適應地球的重力，像站立和走路等動作需要重新適應平衡。在沒有重力的太空，若沒有適當的飲食和鍛煉，太空人的骨骼和肌肉有可能會在太空退化，其中最受影響的肌肉是背部、頸部、小腿及大腿。不過，有研究指出，太空人即使鍛煉身體，仍未能防止肌肉的流失。

．骨骼：在太空，太空人骨質密度每月平均流失1至1.5%，返回地球後，太空人的骨質流失未必能完全康復，但骨折風險不會增加，卻會增加患腎結石的風險。因為當骨骼分解時，鈣質可能會被釋放到其他身體系統，並固化成腎結石。

．視力：太空人在飛行期間或會經歷眼睛和視力的變化。研究指出，由於微重力令太空人的血液和腦脊液流向頭部，因而有可能患上航天相關的神經眼綜合症（SANS，spaceflight associated neuro-ocular syndrome）。曾有太空人出現長時間視力障礙，需要戴矯視鏡片。（ABC News/BBC）

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