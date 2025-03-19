香港故宮館特展「流動的盛宴」即日起舉行　珍貴文物逾百　國家一級文物8件　探索中國五千年飲食文化｜西九好去處 (09:51)

展覽以嶄新角度「流動」為主軸，串聯中國五千年飲食文化重要特點，分為4個單元：一、「跨越生死——禮食同源」（展示新石器時代至漢代與飲食相關的禮器及陪葬品）；二、「跨越文化——胡食風尚」（展示唐宋時期中國與中亞和西亞在飲食文化上的交流）；三、「跨越山水——遊宴之樂」（明清時期遊宴場景的文物）；四、「跨越時間——傳承」（以互動裝置結合古今場景和器物）。展廳設有虛擬餐桌，可模擬點餐，以動畫技術展示不同菜色的烹調過程。［展覽詳情］

「流動的盛宴——中國飲食文化」特別展覽

日期：3月19日至6月18日

地點：香港故宮文化博物館展廳8

成人門票：150元

特惠門票：75元（適用於7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士與一名同行照料者、與綜合社會保障援助受惠人）

香港故宮館網址：www.hkpm.org.hk

註：資料以主辦方最新公布為準