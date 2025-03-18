台中小學棒球教練涉性侵41學生　有前科仍獲聘任　兩任校長被重罰 (19:11)

台中市教育局今天發布新聞稿指出，對此案深感痛心、全面檢討，除了已立即解僱這名教練、靜候調查，當局亦督導學校擴大調查，發現學校未有依據「學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」等規定，在聘用前後從查詢系統確認教練是否不得聘用，導致疑犯持續在校工作。

民眾黨台中市議員江和樹去年接獲家長告知，有小學棒球教練涉猥褻性侵孩童，通報學校、教育局並報警處理，教練的電腦、手機中有許多不雅影片。警方將此案依照妨害性自主、加重強制性交、利用權勢性交或猥褻等罪嫌偵辦。

江和樹表示，涉事教練本有前科，他早於2012年因性侵3名小學生，被判刑2年、緩刑5年，其後再到小學求職，惟該小學未有翻查其犯罪紀錄，於2019年聘用他為棒球隊教練。江和樹指出，性侵事件主要在球隊休息室發生，事主年紀最小為小二學生。警方上門調查時，該教練企圖輕生，警方亦從其手機發現多條不雅影片。（綜合報道）