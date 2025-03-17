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消委會妝前底霜資訊一文睇　妝前底霜哪款不含「可能干擾內分泌的防曬成分」+致敏風險十分低？ (13:59)

消委會檢視市面37款妝前底霜［亦稱「妝前乳霜」（primers）或「隔離霜」（makeup base）］樣本，按產品標示及經供應商確認成分資料後發現，值得關注：妝前底霜防曬成分是否可能干擾內分泌、成分有否致敏風險、成分是否可能污染環境。3款妝前底霜樣本不含值得關注的「可能干擾內分泌的防曬成分」（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）和不含「可能刺激皮膚或引致過敏反應的成分」（酒精、香料、香料致敏物質、抗氧化劑、防腐劑）：Hourglass礦物質妝前乳SPF15、Giorgio Armani隱逸美肌妝前底霜、smashbox The Original Photo Finish Primer，不過三者仍含有屬於懷疑內分泌干擾物及可能污染環境的物質「環戊矽氧烷」（D5）。

另外，2款妝前底霜樣本不含值得關注的「可能干擾內分泌的防曬成分」（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）、不含「可污染環境物質」［「環戊矽氧烷」（D5）或「環己矽氧烷」（D6）］和不含酒精或香料或香料致敏物：Laura Mercier極緻潤澤養膚底霜、Rare Beauty Always an Optimist Illuminating Primer，不過兩者仍含有防腐劑phenoxyethanol。而根據美國化妝品成分分析委員會（CIR）的資料顯示，防腐劑phenoxyethanol過往有令人出現接觸性過敏反應的紀錄，但整體致敏風險十分低。

● Laura Mercier極緻潤澤養膚底霜（沒有防曬聲稱的樣本）

大約零售價：$370
聲稱來源地：美國
聲稱容量：30ml
值得關注的可能干擾內分泌的防曬成分（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）：未有標示
可污染環境物質：未有標示
值得關注的可能刺激皮膚或引致過敏反應的成分（酒精、香料、香料致敏物質、抗氧化劑和防腐劑）：phenoxyethanol

● Rare Beauty Always an Optimist Illuminating Primer（沒有防曬聲稱的樣本）

大約零售價：$250
聲稱來源地：意大利
聲稱容量：28ml
值得關注的可能干擾內分泌的防曬成分（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）：未有標示
可污染環境物質：未有標示
值得關注的可能刺激皮膚或引致過敏反應的成分（酒精、香料、香料致敏物質、抗氧化劑和防腐劑）：phenoxyethanol

● Giorgio Armani隱逸美肌妝前底霜（沒有防曬聲稱的樣本）

大約零售價：$595
聲稱來源地：法國
聲稱容量：30ml
值得關注的可能干擾內分泌的防曬成分（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）：未有標示
值得關注的可能刺激皮膚或引致過敏反應的成分（酒精、香料、香料致敏物質、抗氧化劑和防腐劑）：未有標示
可污染環境物質：環戊矽氧烷（D5）（亦屬於懷疑內分泌干擾物）

● smashbox The Original Photo Finish Primer（沒有防曬聲稱的樣本）

大約零售價：$330
聲稱來源地：美國
聲稱容量：30ml
值得關注的可能干擾內分泌的防曬成分（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）：未有標示
值得關注的可能刺激皮膚或引致過敏反應的成分（酒精、香料、香料致敏物質、抗氧化劑和防腐劑）：未有標示
可污染環境物質：環戊矽氧烷（D5）（亦屬於懷疑內分泌干擾物）

● Hourglass礦物質妝前乳 SPF15（具防曬聲稱的樣本）

大約零售價：$670
聲稱來源地：美國
聲稱容量：60ml
值得關注的可能干擾內分泌的防曬成分（EHMC、胡莫柳酯、奥克立林）：未有標示
值得關注的可能刺激皮膚或引致過敏反應的成分（酒精、香料、香料致敏物質、抗氧化劑和防腐劑）：未有標示
可污染環境物質：環戊矽氧烷（D5）（亦屬於懷疑內分泌干擾物）

知多啲：可能干擾內分秘的防曬成分

● EHMC（甲氧基肉桂酸乙基己酯）

甲氧基肉桂酸乙基己酯（ethylhexyl methoxycinnamate，又稱octyl methoxycinnamate、octinoxate，簡稱EHMC）是內地、歐盟、美國等地均允許使用的防曬劑（UV filters）。內地和歐盟的最高使用濃度為10%；美國最高使用濃度為7.5%。主要用作吸收紫外線UVB。有研究顯示，EHMC可能是內分泌干擾物，可改變接觸相關物質生物的正常功能。EHMC在人類細胞具有雌激素（estrogenic）和抗黃體酮（anti-progesterone）特性。

● 胡莫柳酯

胡莫柳酯（homosalate）是各地允許使用的防曬劑，最高用量可達到7.34%至15%。部分研究指出，這種成分可能具內分泌影響特性，但目前尚未下定論，認為相關防曬劑成分在化妝品中的使用濃度達最高10%，並不能視作為安全。而使用濃度較低可能會削弱防曬功能。

● 奥克立林

部分研究顯示奧克立林（octocrylene）可能具內分泌影響特性，但目前證據不足下定論。在各種化妝品中獨立使用的情況下，這種成分作為防曬劑而用量達最高10%屬於安全。不過曾有報道指出，這種防曬劑有引致接觸性過敏反應（contact sensitisation）的個案，不過，其可能引發過敏性接觸性皮膚炎（allergic contact dermatitis）的機率不大。如果以往曾經對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬（ketoprofen）出現光過敏（photoallergy）反應，則有機會對奥克立林產生光過敏情況。對酮洛芬曾出現過敏反應者，應避免選用含有奥克立林的化妝品及個人護理用品。

可能干擾內分泌的成分　或影響荷爾蒙　或增患癌風險

丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，部分物質可能經由不同途徑影響荷爾蒙水平，以致影響性荷爾蒙（sex hormones），例如削弱生殖能力、令新生嬰兒生殖器出現異常、提前出現青春期、增加患上部分癌症風險（例如乳癌和睪丸癌）。另可能影響甲狀腺荷爾蒙（thyroid hormones），而相關荷爾蒙在人體內有助控制多個功能，例如新陳代謝、成長和發展，甚至可能影響一般情緒。

該組織提醒，經由皮膚接觸有機會吸收到干擾內分泌的物質，甚至可能轉移至胎兒，故此，懷孕婦女應當加倍小心。幼兒、快要踏入青春期的兒童，由於身體處於發展階段，都建議減少接觸內分泌干擾物。建議無論是任何年齡人士，選擇不含懷疑內分泌干擾物的個人護理用品和化妝品，盡可能降低接觸到潛在內分泌干擾物的機會。

3種防曬劑的上限規定和歐盟SCCS的建議

妝前底霜　購買及使用貼士

1. 購買前，先了解自己皮膚特性、最關注的問題（如毛孔粗大、暗瘡印、黑眼圈），選擇相應產品。
 
2. 按季節和氣候作適當選擇，如夏天着重清爽控油，冬天着重保濕和滋潤。
 
3. 購買時，先試產品。在手腕內側試用產品，留意會否引致痕癢、皮膚泛紅等不良反應。如欲觀察遮蓋細紋的表現，可於手部較粗糙（如虎口）範圍試用。
 
4. 評估產品是否與慣常使用的護膚品和粉底配合。
 
5. 如果具防曬功能的妝前底霜用量較少，有機會影響防曬效果。倘長時間逗留在戶外，必須使用適當防曬產品，並定時補塗。
 
6. 建議外出前最少15分鐘前塗防曬產品。

消委會妝前底霜37款樣本比較詳情

妝前底霜作用：提升妝容持久度

「妝前底霜」又叫「妝前乳霜」（primers）或「隔離霜」（makeup base），普遍建議用於臉部皮膚，作為塗抹底妝前的一個步驟。理論上主要作用為撫平皮膚表面（例如細紋和毛孔），令後續的彩妝產品可以塗抹於相對平滑的表面，從而提升妝容持久度。 產品普遍含有色素（pigments），有助均勻膚色、調整局部範圍膚色、增加皮膚光澤。不少產品說明具有防曬成分，另有部分標榜保濕、控油等不同功能。

妝前底霜色素：調整膚色光澤度

粉紅色／提高皮膚亮度
紫色／修正蠟黃和暗沉膚色
綠色／淡化泛紅部位（如暗瘡印）
珠光物質／提供光澤，反射光線，令皮膚瑕疵較不顯眼

資料來源：消委會

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