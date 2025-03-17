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長者選購牀褥貼士：重視彈力及穩定免翻身困難　牀緣太軟易摔傷 (15:35)

消委會測試了14款牀褥相關報道，同時建議消費者選購牀褥時最好親身試睡作測試，又特別提醒長者選購時要留意自己身體退化，行動能力下降，建議要特別留意牀褥彈力和穩定性

長者選擇牀褥及起牀注意事項

．選取軟硬適中，貼合身體曲線的型號

．部分長者因體能退化行動能力下降，選購牀褥時，更要重視彈力與穩定性，以免翻身困難

．起牀時長者宜先在牀邊坐穩後，才站起下牀

．牀緣的支撐很重要，若長者坐在牀緣上身體會向下墜或向後跌，即代表該牀褥或牀緣過軟或承托不足，較容易令長者滑落摔傷

．選購時可留意牀褥有否聲稱加強牀緣承托或護邊設計等，以及避免選擇太軟的牀褥，以免牀緣的支撐力不足夠

．除硬度及承托力外，應同時考慮牀褥離地的高度（放在牀架上的高度）

．當長者下牀坐於牀緣時，膝關節成直角90°，雙腳應可完全平穩地平放地上。若離地過高，下肢肌力較弱長者，下牀有可能向前傾甚至滑倒。若牀架連牀褥離地太近，就會增加雙腳站立時所需的力度，使長者站起來變得困難

軟硬牀褥怎麼選？

一般市民選購牀褥時，會優先考慮其軟硬度，消委會指出，牀褥的軟硬度沒有絕對的優劣。太軟或是太硬的牀褥都可能會導致使用者睡眠不適，甚至腰背疼痛。應親身試睡，找出硬度、貼合度及舒適度合適自己的牀褥。

太硬

．睡在太硬的牀褥上，由於背部得不到均勻的承托，而腰部更有可能完全沒有承托，會令身體支點壓力增加，臀部、肩膊過於受壓，亦可能妨礙身體部分位置的血液循環

太軟

．太軟的牀褥則可能承托力不足，使整個或部分身體向下墜及轉身困難。不論是仰臥或側臥，脊椎都會隨着向下彎曲，令腰椎肌肉受到不正常的拉扯受壓，腰部容易不適。連續睡上多個小時，醒後或會感到腰肢痠軟，甚至疼痛

腰酸背痛，怎樣睡姿可減輕痛楚？

對於有腰痛的人來說，不論是仰臥還是側臥，若配合適合的牀褥、合適高度的枕頭以及適當的睡姿，都有助減輕或消除疼痛。

消委會表示，不建議長時間俯睡，會對心臟造成壓力，也會導致呼吸困難，更可能引致頸部拉傷。

親身試睡牀褥3注意

．選購時必須要親身體驗及比較，不要只用手試按幾下牀褥表面，或只坐在牀邊來判斷牀褥的硬度

．試睡時最好穿鬆身衣服，模擬常用的睡姿，例如仰睡、側睡片刻

．建議試睡10至15分鐘或是轉身數次，檢視牀褥對腰背、臀部等多個身體部位的貼服及舒適程度

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