消委會牀褥資訊一文看　7款總評4分雙人牀褥連價錢、牀褥保養護理5貼士【附牀褥資訊短片】 (11:38)

●7款獲消委會總評4分（5分為滿）雙人牀褥

1.歐化寶Magic三段式獨立袋裝彈簧護脊牀褥（$5936）【身體承托：整體3.5分、耐用：整體5分】

2.舒達Omaha（$8960）【身體承托：整體3.5分、耐用：整體5分】

3.宜家家居VESTERÖY雙人獨立袋裝彈簧牀褥特級承托（$2499）【身體承托：整體3.5分、耐用：整體5分】

4.無印良品高密度袋裝彈簧牀褥（$4280）【身體承托：整體3.5分、耐用：整體5分】

5.蓆夢思Goodnight Ayr（$8260）【身體承托：整體3.5分、耐用：整體4.5分】

6.EMMAS Adelaide（$4196）【身體承托：整體3.5分、耐用：整體4.5分】

7.SINOMAX銀離子ENPOWERCUBE牀褥（$6299）【身體承托：整體4分、耐用：整體4.5分】

●消委會牀褥保養及護理貼士

·切勿讓牀褥長期受到過重壓力，或讓小孩在牀上跳彈。當壓力長期及過度集中某一部位時，彈簧或泡膠容易損毁

·每個人都有不同的睡姿及習慣，牀褥各部分受力及磨損的程度亦不同。建議最好每3個月將牀褥上下反轉（雙面使用的牀褥）及頭尾對掉，可讓長期受壓的位置回復彈性，亦可讓牀褥內的濕氣被排出

·起牀後，不要即時執拾牀鋪，宜讓牀褥透一透氣才整理

·在牀褥上鋪上牀褥保護墊，並定時清洗保護墊

·定期使用抽濕機使牀褥保持乾爽及定期清洗牀單、牀罩、保護墊等牀上用品

●知多啲：消委會講解牀褥種類

◎彈簧牀褥

彈簧牀褥的承托表現主要取決於牀褥的結構、彈簧直徑的大小、彈簧圈數、彈簧排列方式、鋼絲的粗幼、彈簧周邊的穩固程度及製作工藝等。

·袋裝彈簧（pocket spring）牀褥：將每個彈簧以不織布布袋獨立包覆後再組合而成。每個彈簧能分別承受身體各部分的重量，而受力時不會互相干擾，移動時較不易影響伴侶睡眠。

·連鎖彈簧牀褥：每個彈簧互相連接組成一張彈簧網。由於彈簧串連在一起，容易出現一處受壓，令附近彈簧被牽連的現象。連鎖彈簧亦可分為邦內爾彈簧（Bonnell spring）及不鎖口彈簧（light spring）。「邦內爾彈簧」即彈簧形狀如沙漏的形狀，並以鋼線將彈簧串連，結構穩固。「不鎖口彈簧」彈簧末端是不打結，而彈簧的直徑一般比邦內爾彈簧小，可減少彈簧之間磨擦，每張牀褥可放置的彈簧數量較多，更有彈性。

◎泡膠（foam）牀褥

承托物料普遍為聚氨酯（polyurethane），一般由多種不同密度的聚氨酯墊層及其他物料的墊層組成，以增加牀褥的透氣、散熱和舒適度。

·記憶綿（memory foam）: 是其中一種聚氨酯，其特別之處在於遇熱時會變軟，低溫時會較硬；受壓後，其彈性恢復速度較慢；睡眠時可較為貼合身體線條。

［消委會測試14款雙人牀褥結果詳情］

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