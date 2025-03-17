五月天、林俊傑5月啟德開騷　3月18日、19日東亞恒生信用卡優先訂購【附信用卡訂購連結】 (08:58)

歌手林俊傑（JJ）及台灣天團五月天將於5月分別在香港啟德體育園主場館開演唱會。五月天於5月9至11日開3場，票價由$555至$1855，3月18日起可用東亞信用卡優先訂票。林俊傑於5月24至25日開兩場，票價由$380至$1680，3月19日起可以恒生Mastercard優先訂票。本文綜合相關訂票資訊。