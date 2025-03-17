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五月天、林俊傑5月啟德開騷　3月18日、19日東亞恒生信用卡優先訂購【附信用卡訂購連結】 (08:58)

歌手林俊傑（JJ）及台灣天團五月天將於5月分別在香港啟德體育園主場館開演唱會。五月天於5月9至11日開3場，票價由$555至$1855，3月18日起可用東亞信用卡優先訂票。林俊傑於5月24至25日開兩場，票價由$380至$1680，3月19日起可以恒生Mastercard優先訂票。本文綜合相關訂票資訊。

●五月天[#5525回到那一天]25周年巡迴演唱會香港站·展新啟航版

日期：2025年5月9日-11日

時間：晚上7時正 

地點：啟德主場館

票價：$1855/$1555/$1355/$1155/$955/$755/$555

優先訂票日期：2025年3月18日上午10時至3月20日

優先訂票渠道：（熱線）3761 6515 ／（網址）https://priority.cityline.com

注意事項：

．訂購上限4張（熱線及網上訂票）

．訂票前準備好東亞銀行Visa卡、Mastercard或銀聯雙幣信用卡購票

．Cityline將收取每張門票$120顧客服務費及每次交易$50派遞服務費

．詳情可參考東亞銀行相關訂票資訊網頁

．演唱會資訊可參考五月天Instagram

●《JJ林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》香港站

日期：2025年5月24至25日

時間：晚上8時

地點：啟德主場館

票價：$1680/$1380/$980/$680/$380

優先訂票日期：2025年3月19日中午12時至晚上11時59分【訂票連結

公開售票日期：3月20日中午12時（購票平台：Cityline / JJ20 App）

注意事項：

．訂購上限4張

．訂票前準備好恒生銀行Mastercard

．Cityline將收取每張門票$100行政費及每宗訂單$50本地派遞服務費（最多4張門票）

．詳情可參考恒生銀行相關訂票資訊網頁

．演唱會資訊可參考林俊傑網頁JFJ Production

相關字詞﹕五月天 林俊傑 啟德體育園 東亞 恒生 演唱會 啟德主場館 5月演唱會 編輯推介

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