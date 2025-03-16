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2025年3月16日星期日
短片：祁連山下藏狐嬉戲 憨態可掬
(16:23)
祁連山下藏狐（新華社片段）
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攝影愛好者近日在青海省海北藏族自治州祁連山下拍攝到藏狐。短片中，小藏狐嬉戲追逐，憨態可掬。（新華社）
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