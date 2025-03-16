法律Q&A｜陪審團商議裁決內容須絕對保密　防輿論壓力　作公正裁決 (12:50)

此案結果引起關注，有網民表示「好想知道原因」、「唔知點解判無罪、陪審團無講原因咩？」、是否要「待判案書正式release（發出）先知道詳細（裁斷理由）係點」？CPH Legal執業律師陳柏豪接受明報電子平台組訪問解釋，陪審團商議裁決的內容必須絕對保密、不能公開，法庭亦一律不會為裁決理由撰寫判辭，因為在高院審理的刑事案件，負責事實裁斷的是陪審團、而非法官。本文綜合讀者對有陪審團案件的疑問，由陳柏豪及其他法律界人士解答。

陪審團制度來源

陪審團制度來源，一方面源自中世紀英國，當時法律及社會制度固然未及現代社會完善，所謂「山高皇帝遠」，國王對各地司法管治鞭長莫及，因此地方紳士自行審理領地內的刑事事宜，而國王亦允許他們這樣做，這是陪審團制度的雛形。

後來隨歷史發展，國王與貴族及國民之間發生長期角力，而在貴族以及後來的國民爭取下，近一千年來整體上國王權力逐漸縮小，當中難免有拉鋸及爭持不下，甚至各種鬥爭的時刻。在這歷史背景下，陪審團制度亦被視為國民免受國王及政府壓迫的保障，其中包括了陪審團毋須為裁決解釋的規矩。

哪些案件由陪審團審理？法官有何角色？

答：高等法院原訟法庭是唯一設陪審團審理刑事案件的法庭，負責審理最嚴重的案件，例如謀殺、強姦、販毒等；高等法院審理的刑事案件，是由法官會同陪審團審理，法官負責處理法律問題，陪審團負責處理事實裁斷（fact-finding），例如所有控辯雙方證人在法庭的供辭是否可信（credible）及可靠（reliable），均屬於事實裁斷問題。

控辯雙方結案陳辭後，法官會向陪審團提供一系列指引，例如在強姦案中，法官會解釋強姦的罪行元素，協助陪審團將法律原則應用於他們裁斷的事實，並達至最終控罪是否成立的裁決。法官引導陪審團時，多會參考司法機構發布的「陪審團指引」。

為何不能公開陪審團商議裁定過程或裁決理由？

答：若公開陪審員商議過程以及裁決理由，難免對同案及將來的陪審員造成壓力。陪審員與受過專業訓練的法官不同，若商議過程可被公開，陪審團未必能有效抵受公眾及輿論壓力，不偏不倚地根據法律及證據作出裁決，尤其是由陪審團審理的案件均一律屬於最嚴重、亦有可能最駭人聽聞的罪行。在這些案件中，基於案件性質，公眾可能已對被告極度厭惡，但即使如此，被告仍須得到公平審訊。

此外，這亦關係到上述英國歷史中，國王與貴族及平民之間長達千年的權力鬥爭。正因為陪審團毋須亦被禁止給予裁決理由，這理論上可防止國王向陪審員施壓，例如製造陪審團判錯案的輿論。

法庭會否就陪審團審理的案件撰寫判辭？

答：不會。擔任事實裁斷者的是陪審團，而非法官。在不設陪審團的區域法院，法官同時擔任事實裁斷者，則會為所有刑事案件的裁決理由撰寫判辭。

雖然陪審團商議的內容須絕對保密，但高院陪審團審理的刑事案全是公開聆訊，控方案情、辯方如何抗辯、雙方證人作供和盤問，以及結案陳辭等程序並非保密；在過往同類案件，亦有傳媒報道及引述辯方的結案陳辭等，公眾可從中得知案件的內容。

陪審團裁定被告罪名不成立後，控方能否提出上訴？

根據第221章《刑事訴訟程序條例》，由於高等法院審理的刑事案件一律屬於公訴案件，律政司雖可在無罪裁決的案件提出上訴，但只能處理法律問題，而非事實裁斷，而且上訴結果亦不會影響無罪裁決的結果，而上訴結果只會約束將來案件。另外，基於普通法一案不能二審原則，控方亦不能就同一罪名再次起訴被告。

文：謝美琳